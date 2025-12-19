T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/476 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik mahallesi, E:köy içi Y:Avcılar mevkii, 278 ada, 9 parsel, 571,03 m2 yüz ölçümlü, 35/200 Arsa paylı, Zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 15.08.2025 tarih ve E-96585800-804-2025.50638.1 sayılı imar durum belgesine göre; “Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Avcılar Sokak, No:45 adresinde ve tapuda 74 pafta, 278 ada, 9 parsel sayılı yere ilişkin ilgi yazı tetkik edilmiştir. 278 ada 9 parsel, 17.07.2006 / 28.11.2012 / 17.10.2018 / 22.03.2021 / 17.10.2023 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı/ Tadilatları'nda ayrık nizam, Taks= 0,25, ön bahçe mesafesi=5 m., Hmax:7.50 m. (2 KAT) irtifalı "Konut Alanı'nda kalmakta olup, bina derinliği 20.00 mt.'yi geçemez. Söz konusu 9 parsel İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Avcılar Sokak. No:45 adresinde bulunmaktadır. 278 ada 9 parselin imar işlem dosyasında, 21.06.2012 tarih ve 2193 sayılı yapı ruhsatı, 10.09.2014 tarih ve 3369 sayılı yapı kullanma izin belgesi ile 18.05.2012 tarih ve 2012/2193 sayı ile onaylı mimari projesi bulunmaktadır. 278 ada 9 parselin 18.05.2012 tarih ve 2012/2193 sayı ile onaylı mimari projesinde yapılan incelemede zemin kat, 3 numaralı bağımsız bölümün net alanı 53,67 m2, brüt alanı 62,64 m2. ve ortak alanlar dahil genel brüt alanı 99.24 m2 olarak tespit edilmiştir. İmar planı örneği yazımız ekinde olup, bilgilerinize arz ederim.” Denilmiştir.

Özellikler: Dosyasında mevcut 12/09/2025 tarihli bilirkişi kıymet takdiri raporunda : " Satışa Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, Avcılar Sokak, No:5, Daire İç Kapı Numarası:3 posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ayrık nizam, 2-3 katlı konut kullanımlı yapılaşmalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 571,03 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde 1 adet ayrık nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı inşa edilmiştir. Bina dahilinde, mimari projesine göre toplam 5 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin mantolama üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Satışa konu 3 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre zemin katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm 2 oda, salon, mutfak, banyo, antre & hol ve balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 64 m² yaklaşık brüt 74 m² alanlıdır. Ek olarak, 2. Bodrum katta yaklaşık 7 m² alanına sahiptir. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salonun yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır. Mahallinde yapılan incelemelerde rapor konusu taşınmazın daire içerisinde merdiven açılması sureti ile bir alt katındaki 1 nolu bağımsız bölüm ile birlikte dubleks daire olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, mahallinde 3 nolu bağımsız bölümün iç mimarisinin tamamen değiştirildiği, mahallinde salon, mutfak, antre, banyo ve balkon hacimlerinden ibarettir. Ayrıca mahallinde proje harici yaklaşık 12 m² balkon alanı ilave edildiği tespit edilmiştir. Taşınmazın mahallindeki alanı brüt yaklaşık 86 m²’dir " denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan (AT) …KM ne Çevrilmiştir. ( 02/05/2017 tarih – 5356 yevmiye )

Eklenti : 3 Nolu Depo ( 3251484 sistem nolu ) ( 11/04/2013 tarih – 4601 yevmiye )

Beyan : Yönetim Planı : 11/04/2013 ( 11/04/2013 tarih – 4601 yevmiye )

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:30

08/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.