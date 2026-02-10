T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan mahallesi, 8031 parsel, 184,55 m2 yüz ölçümlü, 36/300 Arsa paylı, 1. Kat, 1 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.02.2025 tarih E-35345133-115.02.01-1942/3743 sayılı yazısında “Söz konusu 8031 Parsel; 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 6 (Altı) Kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır. Bahse konun bağımsız bölüm 150 m2’nin altındadır. 14/04/2014 tarih ve 4960 sayı ile yapı ruhsatı almıştır.” denmektedir Bahçelievler Tapu Müdürlüğü’nden temin edilmiş olan 20.03.2014 tarih 4960 sayılı mimari projesi incelenmiş olup, kat,konum ve alan tespiti anılan projeden yapılmıştır.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyada mevcut olan Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/143 Esas sayılı 25/05/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre” Satışa konu taşınmaz, Soğanlı Mahallesi, Gökçe Sokak, No:5, K:1, D:1 Bahçelievler/İstanbul adresindedir. Taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmaz, D100 Karayolu’na, Bağcılar Caddesi’ne, Talatpaşa Caddesi’ne, otobüs duraklarına, metroya, metrobüse, yakın mesafede yer almakta olup yürüme mesafesinde alışveriş merkezleri vb. gibi diğer donatı alanları da bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlanmış durumda ve belediyenin sağladığı her türlü altyapı hizmetinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina, 184,55 m2 alanlı, 8031 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık yapı nizamında bodrum + zemin + 5 normal kat + çatı piyesli olarak inşa edilmiştir. Projesine göre bodrum katta dükkanlara ait depolar, zemin katta 2 adet depolu dükkan, 1.-4.kat aralığında her katta 1’er adet mesken, 5. Katta 2 adet çatı piyesli mesken olmak üzere binada toplam 8 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın dış cephesi kısmen akrilik boyalı, kısmen dekoratif taş kaplamalıdır. Binaya giriş zemin kattan sağlanmakta olup, giriş zeminleri, kat arası sahanlıkları ve merdivenleri mermer döşeli, bina içi yan duvarları saten boyalıdır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 1. Kat, 1 bağımsız bölüm numaralı Mesken, katta tek bağımsız bölüm olarak yer almaktadır. Taşınmaz projesinde net 98 m2+ 5 m2 balkon, brüt 117 m2 alanlı olup, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, duş, wc, antre ve 2 adet balkon bölümlüdür. Mahallinde banyo ve wc’in yerlerinin değiştirilerek inşa edildiği tespit edilmiştir. Daireye giriş kapısı çelik olup, iç mekanlara açılan kapıları ise Amerikan panel kapıdır. Salon ve oda zeminleri laminant parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, mermerit tezgah bulunmaktadır. Islak hacimlerde zeminler seramik duvarlar fayans kaplıdır. Taşınmazın ısınması doğalgaz ile sağlanmakta olup tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır. Olumlu Faktörler: - Ulaşım imkanlarının iyi olması, - Deprem Yönetmeliği sonrasında inşa edilmiş olması - Kat mülkiyetli olması - Katta tek bağısız bölüm olması Olumsuz Faktörler: - Olumsuz özellik bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan (AT) Bu taşınmazın mülkiyeti kat irtifakı terkin edilerek paylı mülkiyete dönüştürülmüştür. 20/11/2013 Tarih – 27793 yevmiye

Beyan : Yönetim planı: 25/11/2014 Tarih – 29739 yevmiye

Beyan ….KM ne çevrilmiştir. 18/10/2021 Tarih – 34421 yevmiye

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.