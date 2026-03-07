T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/198 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 252 ada 54 parselde kayıtlı 945,23 m2 yüzölçümlü 314/4960 arsa paylı 6 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası nitelikli ana taşınmazda kain, Daire Nitelikli 1. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölümün 1/2 Hissesi Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz 15/06/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " A) Konum ve İdari Adres: Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca, faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamı binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Yeşilköy Caddesi'ne 900 metre, Bahçeşehir Koleji Florya Kampüsü'ne 61 metre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmenler Hastanesi'ne 870 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. ADRES: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mah. Germenyan Sok. No:7 . B) Taşınmaz Bilgileri: Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan inceleme ve projesine göre hali hazır durumu;Taşınmazın bulunduğu bina; bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı arası piyesi katı olmak üzere toplam 6 katlı, ayrık nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen bina 15 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi taş-polyester kaplamalı, asansörlü, kapalı otoparklı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur.Yerinde yapılan incelemede 1. Kat (5) nolu daire; merdiven çıkışına göre sol arka tarafta 4 numaralı dı: kapılı mesken olup (3+1) şeklinde, odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre, mutfak, balkon, banyı ve wc zeminleri seramik kaplamalı, salon ve mutfak asma tavanlı ve spot aydınlatmalı, duvarlar sıva üzer plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri duşa kabin klozet ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı, üçlü ankastre setli ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pve ve ısı camlıdır Bakırköy Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; 1. kat (5) nolu daire; girişte antre, hol. Mutfak+ balkon, salon, biri ebeveyn banyolu iki yatak odalı, banyo ve wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 108,00 m2 brüt 135,00 m2 alana sahiptir. " denilmektedir

İMAR DURUMU : Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; 252 Ada 54 Parselin, 17.07.2006/28.11.2012/17.10.2018/22.03.2021/17.10.2023 Tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, Florya Uygulama İmar Planı'nda Ayrık nizam, T.A.K.S:0.25, Hmax:7.50 m. ve Konut alanı'nda kalmaktadır. 10.09.1997 tarih ve 2/22 sayı ile yapı ruhsatı bulunmaktadır. Ruhsat tarihi olan 1997 yılı arsa birim değeri:4,00 TL'dir. denilmektedir.

Kıymeti : 6.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Beyan : Yönetim Planı : 11/12/2019 18/12/2019 tarih 16119 yevmiye

Beyan : AT Yönetim Planı : 11/12/2019 18/12/2019 tarih 16119 yevmiye

Beyan: AT Diğer ( Konusu : 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16.Maddesi Gereği Kat Mülkiyeti Tesis Edilmiştir.)T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı VKN:(SN:7810259) 18/12/2019 tarih 16119 yevmiye

Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:20

29/01/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.