T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/363 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi 772 Ada 11 Parselde Kayıtlı 528,00 M2 Yüzölçümlü 50/640 Arsa Paylı Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Mesken Nitelikli 2. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 18/08/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah. 712 ada 11 parsel 2. kat 10 bağ. böl. no lu mesken ve Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mah. Akatlar sokak no:17 adresinde 2. kat 10 bağ. böl. no lu mesken olarak kullanılmaktadır. Bahse konu deponun yaklaşık Net:100,00 m2 alanlı 3 oda + salon+ koridor + mutfak + banyo-WC + balkon kısımlarını ihtiva eden daire olarak kullanıldığı, daire giriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ısı camlı, salon ve odalarda yerler parke kaplı, koridor, mutfak ve ıslak hacimler seramik döşeli, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup, dairede ısınmanın doğal gazlı olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmazın dış cephesi boyalı, demir doğrama kapı girişli, merdivenler ve sahanlıklar hazır basamaklı, mermer kaplı ve demir doğrama korkulukludur. Taşınmaz bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, etrafi — ev ve iş yerleri ile doludur. Avrupa otoyoluna, Otobüs ve minibüs yoluna yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. " denilmektedir

İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasına ilettiği üzere, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah. 772 ada 11 parsel sayılı yerin 30.11.2022/18.12.2023/18.07.2024/15.03.2025 tarihlerinde Büyükşehir Başkanlığınca onanan Bakırköy Demiryolu Kuzeyine ve Güneyine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planın ile Tadilatlarında söz konusu 772 ada 11 parsel K-3 rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Bu plan doğrultusunda başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 öleçkli revizyon uygulama imar planı 15.03.2025 tarihinde onanmış olup 28.03-28.04.2025 tarihleri arasında ay süre ile başkanlığımızda askıya çıkarılmıştır.Askı sırasınca gelen itirazlar değerlendirilerek uygun görülmüş olup değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye başkanlığına gönderilmiştir. denilmektedir.

Kıymeti : 7.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer :

Beyan : Yönetim Planı : 09/03/1988

Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:10

02/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.