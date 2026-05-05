T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/214 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi Bağlar Mevkii 255 Ada 6 Parselde Kayıtlı 439,09 M2 Yüzölçümlü 16/140 Arsa Paylı Bir Bodrum + Zemin + Dört Normal Ana Taşınmazda Kain, Çatı Piyesli Mesken Nitelikli 4.normal Kat 15 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ADRESİ: Yenibosna Merkez Mahallesi Ferit SıdalSokak. No:8 Bahçelievler

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.05.2025 tarih, 12976 sayılı imar durumu yazısına göre Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi 255 ada 6 parsel sayılı taşınmaz; 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’nın Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında, "Konut Alanı"’nda kalmaktadır denilmiştir.



ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 10/06/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ferit Sidal Sokakta, tapunun 255 ada 6 parsel numarasında kayıtlı ve Ferit Sidal Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 439,09m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kagir apartmanda 16/140 arsa paylı 4.kat (15) bağımsız bölüm numaralı "Çatı Piyesli Mesken"in tamamı niteliğindedir.Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, asansörlü, merdivenleri granit,sahanlıkları seramik kaplı, katlarında üçer daireli ana binanın Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 4.katı ve dahili merdiven ile çıkılan çatı katında yer alan (15) bağımsız bölüm numaralı daire; Daire ana giriş kapısının bulunduğu 4.katta girişte antre-hol, banyo-WC, salon, mutfak, üçoda, balkon mahallerinden ibaret 84,00m2 alana sahip, daire içi dahili merdiven ile çıkılan çat girişte antre-hol, banyo-WC, iki oda, teras mahallerinden ibaret 58,00m2 alana sahiptir. Taşınmaz toplam 142,00m2 alanlı olarak kullanılmaktadır. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, dairelerin giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. ." denilmektedir

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

BEYANLAR : (AT) Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 04/07/2012 tarih 14914 yevmiye

Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 10/08/2009 tarih 13691 yevmiye

Yönetim Planı : 15/02/2010 15/02/2010 tarih 1827 yevmiye

ŞERHLER :Aile Konutudur LEHTAR Sena BARUT27/08/2019 Tarih 20101 yevmiye

İhtiyati Tedbir: Bakırköy 9. Aile Mahkemesi nin 13/07/2020 tarih2020/532 Esas savılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Acıklama: -)13/07/2020 Tarih 16369 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:50

22/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.