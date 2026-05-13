T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1016 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey mahallesi, 2061 parsel, 12/2504 Arsa paylı, 9.149,00 m2 yüz ölçümlü, A-4 blok, 6. Kat, 32 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 10/03/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre “Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Yüzyıl (Tapuda Mahmutbey) Mahallesi, Kışla Caddesinde, tapunun 2061 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Kışla Caddesinden 4 dış kapı numarası alan 9.149,00m2 miktarlı kat irtifaklı tarla dahilinde yer alan Yeşil Zengibar Sitesinde 12/2504 arsa paylı A-4 blok 6.kat (32) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamı niteliğindedir. Değerleme konusu taşınmaz toplam altı bloklu, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 7 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, asansörlü, dış cephesi sıvalı-boyalı, bina girişi zemin kat görünümlü bodrum kattan olan Yeşil Zengibar Sitesinde bulunmaktadır. 12/2504 arsa paylı A-4 blok 6.kat (32) bağımsız bölüm numaralı mesken; Bina girişi yol seviyesinde bodrum kattan olan ana binada (32) bağımsız bölüm numarası alan taşınmaz Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespitte antre-hol, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC, iki balkon mahallerinden ibaret iç ölçüleri itibari ile 84,14m2 net, 97,00m2 brüt alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, ahşap iç kapılı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik kapılıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. "Denilmektedir.

TAŞINMAZIN SON İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 4723692 sayılı imar durum belgesine göre; Yüzyıl Mahallesi, 2061 parsel sayılı taşınmaz 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560), KAKS:2,00, TAKS:0.25 yapılaşma koşullarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin Park Alanı ve Yola Alanına terki ve ihdas edilecek alanı mevcuttur denilmiştir.

TAPU SİCİLİNDEKİ DİĞER BİLGİLER : (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜKELLEFİYETLER : BEYAN : YÖNETİM PLANI 24/10/1989

İRTİFAK : A.M:455 M² KISIMDA İSKİ LEHİNE İR.HK. ( Başlama Tarihi:03/06/1994, Bitiş Tarih:03/06/1994 - Süre:-) ( Malik : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi )

ŞERH : TEK LEHİNE 99 YIL MÜD. KİRA 12/03/1992 Y: 1465 - MALİK : TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU ( TEK)

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

KIYMETİ : 4.750.000,00 TL

KDV ORANI : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:45

07/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.