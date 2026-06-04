T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/495 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3197 Ada 4 Parselde Kayıtlı, 220/33600 Arsa Paylı, 2.707,77 M2 Yüzölçümlü, A Blok 12. Kat 35 Numaralı Bağımsız Bölümlü Daire Nitelikli Taşınmazın TAMAMI Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 12.09.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3197 ada 4 parsel (2.707,77 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, A Blok, 12. Katında 220/33600 arsa paylı 35 b.bölüm numaralı “Daire” nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Kirazlı Mahallesi, 1224.Sokak, No: 10-14, Ercanlar Kooperatif Sitesi, A Blok, 12. Kat, Daire: 35 Bağcılar/İSTANBUL posta adreslidir. Taşınmazın bulunduğu 10-14 dış kapı numaralı Ercanlar Kooperatif Sitesi, 2.707,77 m2 alanlı 3197 ada 4 parsel üzerinde A ve B Blok olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, 10-14 dış kapı numaralı A bloğun, 3 Bodrum+Zemin+13 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Blokta 3.bodrum katta ortak alanlar ve otopark, 2.Bodrum katta otopark, 1.Bodrum Katta blok girişi, binaya ait ortak alan, kapıcı dairesi, fitness salonu, sauna, hamam, zemin katta 4 dükkan, Normal katlarda her katta 3 er mesken olmak üzere toplam 43 adet b.bölüm bulunmaktadır. Satışa konu A Blok 12. Katta 35 bağımsız bölüm numaralı “Daire”, A blok girişine göre sol başta köşe konumlu olarak yer almaktadır. Projede brüt 85 m2, net 75 m2 alanlı taşınmaz, balkonlu salon, biri balkonlu ve duşlu diğeri balkonlu 2 oda, balkonlu mutfak, banyo, wc ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar ve granit tezgah mevcuttur. Banyo bölümünde duş teknesi, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir.

İmar Durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında, Kirazlı Mahallesi, 3197 ada 4 parsel sayılı yer, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), zemin katta maks:TAKS:0,50, normal katlarda maks TAKS:0.40, maks KAKS:2.00 yapılama koşullarında KONUT ALANI içerisinde yer almaktadır. Parsele ait imar arşiv dosyasında yapılan tetkiklerde; A blok için 22.01.2016 tarih ve 889685 sayılı yeni yapı yapı ruhsatı, 13.11.2024 tarihli yeniden yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

KIYMETİ : 5.525.000,00 TL

KDV ORANI : %10

KAYDINDAKİ ŞERHLER: Beyan: Yönetim Planı: 17/09/2018 Tarihli 20367 Yevmiye Numaralı (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.