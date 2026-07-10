T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1024 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi 10478 Parselde Kayıtlı 956,31 M2 Yüzölçümlü 392/8744 Arsa Paylı 7 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası Ana Taşınmazda Kain, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli 4. Normal Kat 36 Numaralı Bağımsız Bölümün 1/2 Hissesi Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 25/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "A)Konum ve İdari Adres: Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Zafer Mahallesi Sardunya 1 Sokak No: 4 D:36 Bahçelievler / İSTANBUL B) Taşınmaz Bilgileri; Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan inceleme ve projesine göre hali hazır durumu; Taşınmaz dört cephesi açık bina; 2 Bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı arası piyesi olmak üzere toplam 8 katlı, ayrık nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen bina 36 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina ana giriş kapısı çelik kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi kompozit-mantolama kaplamalı, çift asansörlü doğalgaz ısıtmalı. elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur.4. Normal kat (36) nolu çatı arası piyesli mesken; bina ana girişi zemin katta olup daire ön sağ cephede yer almakta ve iki sokağada cepheli, asansör çıkışına göre sol tarafta, odalar ve salon laminant parke kaplamalı,

antre, hol, mutfak, teras, balkon banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, salon asma tavanlı ve spot aydınlatmalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, klozet, duşakabin ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâh, üçlü ankastre setli ve mutfak dolaplı, ahşap dubleks merdivenli, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. Bahçelievler Belediyesi İmar arşivindeki mimari projesine göre; 4. Normal kat (36) nolu çatı piyesli mesken; girişte antre, hol, salon+ balkon, mutfak, üç yatak odalı, ortak banyo ve wc mahalleri mevcut iken çatı arası piyesi katında antre, hol, iki yatak odası, mutfak ve salon+ teras mahalleri olup yaklaşık toplam net 200,50 m2 brüt 240,60 m2 alana sahiptir." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; 10478 Parsel 21.06.2009 Tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Ayrık nizam 5 Kat irtifalı ve Konut alanı'nda kalmaktadır. Söz konusu parselin; 08.10.2020 tarihi yapı ruhsatı bulunmaktadır. Yapı ruhsat tarihi olan 2020 yılı m2 vergi değeri 1.256,78 TL, 2026 yılı m2 vergi değeri 40.129,60 TL'dir.

Kıymeti : 5.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

BEYANLAR : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 07/01/2021- 463 yevmiye

6306 Sayılı Kanun Gereği Taraflar Arası Anlaşma Mevcuttur, 11/09/2020 - 24038 yevmiye

Yönetim Planı : 04/07/2021 13/08/2021 - 25757 yevmiye

KM ne Çevrilmiştir. 21/02/2022 - 7080 yevmiye

Konusu: Varislere İntikal ve satışında sakınca olmadığına dair belirtme tesisi ) Tarih: 20/12/2018 Sayı: E1182913 26/12/2018- 30361 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.