T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

T Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, 707 Ada 9 Parselde Kayıtlı, 40/5000 Arsa Paylı, 3.677,13 M2 Yüzölçümlü, 10. Kat 56 Bağımsız Bölüm Numaralı Konut Nitelikli Taşınmazın TAMAMI Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 10.03.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Hürriyet (tapuda Bağcılar) Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesinde, tapunun 707 ada, 9 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Gazi Osman Paşa Caddesinde 1-3 dış kapı numarası alan 3.677,13m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Günistan Sitesinde 40/5000 arsa paylı 10.kat (56) bağımsız bölüm numaralı "Konut"un tamamı niteliğindedir. Hürriyet Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde yer alan, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 12 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, asansörlü, kapalı otoparklı, sosyal tesisli, güvenlikli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 10.katında yer alan (56) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 130,00m2 net, 156,00m2 brüt alana sahip antre, hol, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, salon, banyo, WC, mutfak, iki mutfak mahallerinden ibarettir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik kapılıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. " denilmektedir.

Son İmar Durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 4716172 sayılı imar durum belgesine göre Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 707 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz 15.09.2008 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanınca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, KAKS;2.00 yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) Alanında kalmaktadır denilmiştir.

KIYMETİ : 12.250.000,00 TL

KDV ORANI : %10

KAYDINDAKİ ŞERHLER:

Beyan : Bu parseldeki duvar 9 parsele tecavüzlüdür.

Beyan : Yönetim Planı : 21/05/2019 - 24/05/2019 Tarihli 13465 Yevmiye Numaralı

Beyan : Bu Taşınmaz Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir. 17/06/2020 Tarihli 13474 Yevmiye Numaralı

Beyan : AT Bu Taşınmaz KM ne Çevrilmiştir. 17/06/2020 Tarihli 13474 Yevmiye Numaralı

Beyan : AT Diğer (Konusu 13 A Maddesi Gereği cins değişikliği harcı tahsil edilmiştir) Tarih 18/11/2020 Sayı : 50889 19/11/2020 Tarihli 33413 Yevmiye Numaralı (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:20

11/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.