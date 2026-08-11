T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/437 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3219 Ada, 39 Parselde Kayıtlı, 154,48 M2 Yüzölçümlü Betonarme Karkas Bina ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 200/1596 Arsa Paylı, 2. Normal Kat, 8 Numaralı Daire Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 01.04.2026 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi mahallesi, 3219 ada 39 parsel (154,48 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "Betonarme Karkas Bina ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, 2.Normal Katta 200/1596 arsa paylı 8 b.bölüm numaralı “Daire” nitelikli taşınmazın TAM (1/1) hissesidir. Halihazırda ise, Merkezefendi Mahallesi, G/48.Sokak, No:17-19, Murtaz Apartmanı, 2.Kat, Daire:8 Zeytinburnu/İSTANBUL posta adreslidir. Yerinde yapılan incelemede 17-19 dış kapı numaralı Murtaz Apartmanının, 2 Bodrum+Zemin+3 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Binada projesine göre, Bodrum katta 2 adet mesken, Zemin katta 2 mesken ve bina girişi, Normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere binada toplam 10 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. 3.Normal kattaki b.bölümler çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar saten boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Satışa konu 2.Katta 8 b.bölüm numaralı “Daire” nitelikli taşınmaz, bina girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Projede brüt 70 m2, net 62 m2 alanlı taşınmaz, salon, 2 oda, balkonlu mutfak, banyo, wc ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah ve ankastre set, banyoda klozet, dolaplı lavabo, duş yeri ve duş kabini mevcuttur. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.02.2026 tarihli yazısında, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi mahallesi, 3219 Ada 39 parsel, 06/12/2007 T.T.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Konut Alanı"nda kalmakta olup, bitişik nizam ve irtifa H:12.50 m’dir. İmar arşiv dosyasında yapılan incelemede, 19/02/2013 tarih, 1986 sayılı yapı ruhsatına, 03/07/2013 tarih, 7427 sayılı tadilat ruhsatına ve 20/01/2014 tarih, 3106 sayılı yapı kullanma izin belgesine (iskan) sahip olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 20/02/2013 - 2176

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 06/03/2013 - 2916

Beyan: Yönetim Planı : 13/07/2013 18/07/2013 - 9355

Beyan: AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 22/04/2014 - 5139

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.