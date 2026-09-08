T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/303 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, Soğuksu Mevkii, 489 Parsel 15 Pafta Sırasında Kayıtlı, 2.023,04 M2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli Taşınmazın 31525/809216 HİSSESİ Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 30.04.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mah. 489 parsel sayıda kayıtlı ve Oruç Reis Mah. 632. Sok. üzerinde bulunan parsel içerisinde bulunduğu , birden fazla taşınmaz olduğundan borçlunun hangi taşınmazda ikamet ettiği belirtilmediğinden bina dış kapı numarası belirlenememiştir. Taşınmaz üzerinde birden fazla yaklaşık 12 taşınmaz bulunmasından ve bazı binaların parsel sınırını mevcutta belirlenemeyecek ve ölçülemeyecek şekilde aştığından ötürü , lisanslı harita mühendisleri (LİHKAB) tarafından röperli kroki çıkarılarak bina sınırlarının tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden ötürü değerleme çalışması bu aşamada ancak arsa üzerinden yapılacak olup , borçlunun ikamet ettiği yada sahibi olduğu bağımsız bölüme ait binanın bulunması durumunda yada LİHKAB çalışması yapılması durumunda mevcuttaki binalar değerlemeye katılabilecektir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle, otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden (yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır." denilmektedir.

Son İmar Durumu: Esenler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, 04.12.2002 t.t. 1/5000 ölçekli Esenler Tem Otoyolu Güneyi Nazım İmar Planında kısmen T Resmi Kurum Tesisi Alanında , kısmende T2 Ticaret alanınada kısmende K3 konut alanında kalmaktadır.’ Denilmektedir.

KIYMETİ : 6.305.000,00 TL

KDV ORANI : %20

KAYDINDAKİ ŞERHLER: Beyan : İmar uygulamasına alınmıştır. 30/06/1995 3524 Yevmiye Nolu Beyan : İmar düzenlemesine alınmıştır. 29/04/2016 - 6546 Yevmiye Nolu Beyan : Diğer (Konusu: -Şefika Tekin in vergi ilişiği kesilmiştir.) Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 23/05/2023 - 11620 Yevmiye Nolu Beyan : Diğer (Konusu: -Şefika Tekin in vergi ilişiği kesilmiştir.) 09/05/2024 Sayı : 605821 Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 10/05/2024 - 10277 Yevmiye Nolu (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.