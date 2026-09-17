T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1005 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 512 Ada 21 Parsel Sayılı 219,91 M2 Yüz Ölçümlü Ana Taşınmazda, 30/260 Arsa Paylı 5.Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm Çatı Piyesli Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 11/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Hürriyet Mahallesi, İkizler Sokak üzerinde 27 kapı numaralı Atik Apartmanı'nda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede 4-5 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 219,91 m² alanlı 512 ada 21 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ikiz yapı nizamında 2 bodrum + zemin + 5 normal kat+ çatı katlı olarak projelendirilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre binanın 2. Bodrum katında sığınak ve ortak alanlar, 1. Bodrum, zemin ve normal katların her birinde 2' şer adet Mesken olmak üzere binada toplam 14 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. 5. Normal kattaki meskenler çatı ile bağlantılı dubleks meskendir. Binaya giriş zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır.5. kat, 14 nolu Çatı Piyesli Mesken ; 5. kat, 14 nolu Çatı Piyesli Mesken, bina girişine göre sağ cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde ve mahallinde net 112 m²+ 3 m² balkon+ 10 m² teras,(5. kat: 70 m²+ 3 m² balkon, Çatı katı: 42 m²+ 10 m² teras), brüt 130 m²+ 10 m² teras (5. kat: 82 m², Çatı Katı: 48 m²+ 10 m² teras) alanlı olup projesinde 5. Normal katı salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, antre ve balkon bölümlü, çatı katı 2 adet oda, duş ve teras bölümlüdür. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları ahşap panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri parke, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup duş yeri, duşakabin, lavabo ve klozet mevcuttur. Isınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanan taşınmazın tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır.

" denilmektedir.

İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 16.01.2026 tarih E-35345133-622.03-681/2145 sayılı yazısında "Hürriyet Mahallesi 512 ada 21 parsel İkizler Sokak No:27 kapı sayılı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 6 Kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanı’nda kalmaktadır.

" denmektedir. Taşınmazın kat, konum tespitinde Bahçelievler Tapu Sicil Müdürlüğü'nden temin edilmiş olan 08.02.2017 tarih 2017/2116 sayılı kat irtifakına esas mimari projesinden faydalanılmıştır.

Kıymeti : 8.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.-24/05/2017-13437

BEYAN:AT Diğer (Konusu: Vergi ilişik kesme yazısı) 09/05/2018 Sayı:447147

BEYAN:Yönetim Planı-08/06/2017-14921

BEYAN:KM ne çevrilmiştir.31/12/2018-30784

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.