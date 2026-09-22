T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/612 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 893 Ada 70 Parsel Sayılı, 510,00 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 120/520 Arsa Paylı 1.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Çatı Piyesli Dubleks Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 07/08/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Şenlik mahallesi, 893 ada 70 parsel (510,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, halihazırda ise 1. Katta, 120/520 arsa paylı 6 b.bölüm numaralı “Çatı Piyesli Dubleks Mesken” nitelikli taşınmazın TAM (1/1) hissesidir. Halihazırda ise, Şenlikköy Mahallesi, Vişneli Sokak üzerinde üzerinde No:6,1.Kat, Daire:6 Bakırköy/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde konu taşınmazın yer aldığı 6 dış kapı numaralı Çetinkaya Villa Apartmanının, 2 2 Bodrum+Zemin+1 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Projesine göre 2.Bodrum katta otopark ve bina ortak alanları, 1.Bodrum katta 2 mesken, Zemin katta 2 mesken ve bina girişi, Normal katta 2 mesken olmak üzere toplam 6 adet b.bölüm yer almaktadır. 1.Normal Kattaki b.bölümler çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi, zemin kat seviyesinden, kuzey cepheden ferforje demir kapı ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Satışa konu 1.Katta 6 bağımsız bölüm numaralı “Çatı Piyesli Dubleks Mesken” nitelikli taşınmaz, bina girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Projede, toplam brüt 147 m2, net 131 m2 (mahallinde brüt 242 m2 kapalı+18 m2 teras, net 215 m2 kapalı+18 m2 teras) alanlıdır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri lamine parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah ve ankastre set, banyo bölümünde duş yeri, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır. 1.Normal Kat: Projede brüt 110 m2, net 97 m2 alanlı kat, salon, 3 oda, yüklük, balkonlu mutfak, banyo, wc ve antre-koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde bina dış konturlarında yapılan büyüme ile brüt 130 m2, net 115 m2 alanlı olmuştur.Çatı Katı: Projede brüt 37 m2, net 34 m2 alanlı katta, çatı piyesi, 2 oda, duş-wc bölümleri yer almaktadır. Mahallinde çatı örtüsü altına doğru yapılan yapılan büyüme ile brüt 112 m2 kapalı+18 m2 teras, net 100 m2 kapalı+18 m2 teras alanlı olmuştur. " denilmektedir.

İmar Durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2026 tarihli cevabi yazısında; Şenlikköy Mahallesi, 893 Ada 70 nolu Parselin, 17.07.2006/ 28.11.2012/ 22.03.2021/17.10.2023/ 21.07.2025 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı’na göre; Ayrık nizam, TAKS: 0.25, Hmax= 7.50m. (2kat) irtifalı Konut Alanı’nda ve kısmen de Yol Alanı’nda kalmakta olduğu bildirilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde, 15.01.1999 tarih ve 99/c:1 S:9 sayılı yapı ruhsatının olduğunun görüldüğü, onaylı mimari projesinde 6 Nolu bağımsız bölümün net alanının 117.695m2 olarak tespit edildiği, 01.01.2013 tarihi itibarıyla herhangi bir proje onayı ve ruhsat belgesine rastlanmadığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca Gelirler Müdürlüğünün 01.07.2026 tarihli ve 93850 sayılı cevabi yazısının ekinde bulunan Şenlikköy Mahallesi 893 Ada 70 Parsele cephe Vişneli Sokağın 1986- 2026 yılları arası arsa metrekare birim değerleri raporu yazımız ilişiğinde gönderilmiştir.

Kıymeti : 23.625.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan:Yönetim Planı-10.03.1999

Beyan: Diğer(Konusu: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Denetim Şefliğinin 02.01.2020 Tarih Ve 62374 Sayılı Yazısına Ekli Bakırköy Belediye Encümenin 24.12.2019 Tarih Ve 842 Sayılı Encümen Kararı Vardır.16.01.2020-891 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:05

16/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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