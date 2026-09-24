T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/765 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2295 Ada 24 Parsel Sayılı 109,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 21/109 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 02/12/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah. 2295 ada 24 parsel sayıda kayıtlı ve Bağcılar İlçesi, 100. Yıl mah. 2242. Sok. no:26 adresinde görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın bodrum kat + zemin kat + 4 normal katından havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi sıvalı-boyalı halde, demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar ve merdivenler hazır basamaklı, demir doğrama merdiven korkulukludur. Tüm katlarda daireler bulunmakta olup daire giriş kapıları çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, mutfakta evye, tezgah ve dolapları mevcut, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler fayans ve seramik döşeli, binada doğal gaz tesis edilmiş olup dairelerin net 150 m2 nin altında olduğu belirlenmiştir. Bahse konu binanın toplam olarak takriben 575 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şubat 2025 III-B Yapılar Sınıfı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle , otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. " denilmektedir.

İmar Durumu:Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “Yerin, 15.09.2008 t.t 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında B-4 (bitişik nizam dört kat)yapılaşma koşullu TALİ İŞ MERKEZİ alanında kalmaktadır.‘’ denilmektedir.

Kıymeti : 3.187.954,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.