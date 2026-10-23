T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/645 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 Ada 96 Parsel Sayılı 21.290,00 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 50/5923 Arsa Paylı A-8 Blok Zemin Kat B Giriş 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın 3/8 Hissesi Satışa Konudur.



Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 12/08/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bakırköy, Basınköy (tapuda Şenlik) Mahallesi Ahmet Cevdet İkdam Sokakta, tapunun 949 ada, 96 parsel numarasında kayıtlı ve Ahmet Cevdet İkdam Sokaktan 44 dış kapı numarası alan 21.290,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli A-8 Blok 50/5923 arsa paylı B girişi zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in 3/8 hissesi niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, birbirine bitişik iki yapıdan oluşan, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut A-8 blok toplam 16 daireden ibarettir. Ahmet Cevdet İkdam Sokaktan 44 dış kapı numarası alan binanın zemin katında yer alan (2) iç kapı numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre; antre-hol, salon, iki oda, banyo-WC, mutfak mahallerinden ibaret iç ölçüleri ile itibari ile net 83,00m2, brüt 95,00m2 alana sahiptir. Taşınmazda ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri ahşap ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup kaloriferlidir." denilmektedir.



İmar Durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 08.07.2026 tarih, 98778.1 sayılı imar durum belgesine göreŞenlikköy Mahallesi, 949 Ada, 96 Parselin; 17.07.2006/ 28.11.2012/ 17.10.2018/ 22.03.2021/17.10.2023/ 14.06.2024/ 21.07.2025 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı'nda ayrık nizam, Taks:0.25, Hmaks:7.50 mt.(2 Kat) irtifalı ''Konut Alanı''nda kısmen de ''Yol Alanı''nda kalmakta olduğu, ayrıca kısmen kadastral yol parçası ile tevhit edilmesi gerektiği bildirilmiştir denilmiştir.



Kıymeti : 3.187.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Beyan:Yönetim Planı-22/12/1976

Beyan:Yönetim Planı Değişikliği-10.04.2011

Şerh:AT Diğer(Konusu: 25/01/2026 Tarihli Ve 2016/8466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Afete Maruz Kaldıklarına İlişkin Şerh)-Bakırköy Belediyesi-18.04.2017-4838(Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:20

20/10/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.