T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/347 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 10910 Parselde Kayıtlı, 44.196,05 M2 Yüzölçümlü Dokuzyüzyetmişiki Mesken Otuzyedi Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 13/11500 Arsa Paylı, D5 Blok, 5. Kat, 25 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/368 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 15.11.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "A-Adres Özellikleri: Adres: Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Yuva Sitesi, D5 Blok, No:26U, K:5 D:25 Bahçelievler/İstanbul B- Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konu taşınmaz, kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı site, 29 Ekim Caddesi ve Değirmenbahçe Caddesi cepheli olup otobüs duraklarına, metroya, metrobüse yakın mesafede yer almaktadır.Taşınmaza yakın konumda Kuyumcukent Sitesi yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlanmış durumda ve belediyenin sağladığı her türlü altyapı hizmetinden faydalanmaktadır. C- Bina ve Bağımsız Bölüm Özellikleri: Anagayrimenkul: Davaya konu taşınmazın yer aldığı İhlas Yuva Sitesi, 44.196,05 m2 alanlı, 10910 nolu parsel üzerine 27 bloklu olarak inşa edilmiştir. Site etrafı betonarme duvar ile çevrili olup sitede yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve 24 saat güvenlik yer almaktadır.Davaya konu taşınmazın bulunduğu D5 Blok, Bodrum+Zemin+11 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık yapı nizamında inşa edilmiştir. Projesine göre, Bodrum katta 1 adet daire ve kapıcı dairesi, zemin ve normal katların her birinde 4’ er Mesken olmak üzere blokta toplam 49 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Blok dış cephesi akrilik boyalıdır. Bloğa giriş zemin kattan sağlanmakta olup,giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları saten boyalıdır. Blokta 2 adet asansör ve yangın merdiveni yer almaktadır.Bağımsız Bölüm: Dava konusu D5 Blok, 5. Kat 25 bağımsız bölüm numaralı Mesken, blok girişine göre sol ön cephede yer almaktadır.Taşınmaz projesinde ve mahallinde net 98 m2+ 10 m2 balkon, brüt 120 m2 alanlı olup salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol, dolap, 2 adet açık balkon bölümlüdür. Daireye giriş kapısı çelik olup, iç mekanlara açılan kapıları ise Amerikan panel kapıdır. Salon ve oda zeminleri laminat parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah bulunmaktadır. Islak hacimlerde zeminler seramik duvarlar fayans kaplıdır. Banyoda duşyeri, duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet yer almaktadır. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.08.2025 tarih 22962 sayılı yazısında, “Yenibosna Mahallesi, 10910 parsel sayılı taşınmaz; 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planına göre M.İ.P. yapılaşma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır. Parselde bulunan binaya 1989 yılında ruhsat düzenlenmiştir ” denmektedir.

Kıymeti : 7.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

İrtifak: M:krokide (a) İle İşaretli 1137 M2 Lik Kısımda Dsi Lehine İrtifak Hakkı 21/11/1990 Tarih - 9968 Yevmiye

Beyan: Yönetim Planı:27/01/1992

Şerh: Kira Şerhi: 20/11/1991 8919 Yev. Tek Gen. Md. Lehine 99 Yıllığı 1 Tl Dan 20/11/1991 Tarih - 8919 Yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:40

15/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.