T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/71 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 316 Ada, 5 Parselde Kayıtlı, 1.837,64 M2 Yüzölçümlü A Blok 8 Katlı Betonarme, B Blok 7 Katlı Betonarme İşyeri Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 36/400 Arsa Paylı, B Blok, 2. Normal Kat, 5 Numaralı İş Yeri Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.



ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2026/227 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 25.06.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "ADRES: Yenibosna Merkez, Hafız Burhan Sokak, 15 B Blok, 5, Bahçelievler/İstanbul A- Yakın Çevre Özellikleri: 1. Genel Konum ve Bölge Karakteristiği: Değerleme konusu taşınmaz (316 Ada, 5 Parsel), İstanbul'un ticari ve konut fonksiyonlarını bir arada barındıran, gelişmekte olan akslarından biri olan Bahçelievler -Bağcılar (Güneşli/Kocasinan/Yenibosna) bölgesinde yer almaktadır. Bölge, özellikle yakın çevresindeki prestijli oteller, nitelikli konut projeleri ve ticari alanlar ile karma bir yapı sergilemektedir. Taşınmazın kuzeybatısında Güneşli Park Gardenya gibi nitelikli konut siteleri yer alırken, batı aksında ticari ve sanayi tesisleri (Etiket Sanayi A.Ş. vb.) bulunmaktadır. 2. Ana Arterler ve Ulaşım Bağlantıları: Karayolu Ulaşımı: Taşınmaz, bölgenin ana taşıyıcı hatlarından olan Yalçın Koreş Caddesi, Güneşli Yolu Caddesi ve Eski Edirne Yolu Caddesi'nin kesişim ve etki alanında yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'un en önemli ana ulaşım arterlerinden biri olan O-7 (Basın Ekspres Yolu) taşınmazın hemen batısında yer almakta olup, bu aks sayesinde E-5 (D-100) ve TEM otoyollarına doğrudan ve hızlı erişim imkanı bulunmaktadır. Toplu Taşıma: Taşınmaz, toplu taşıma araçları (minibüs ve otobüs hatları) açısından zengin bir hat üzerinde yer almasının yanı sıra, bölgedeki raylı sistem ağını oluşturan Mimar Sinan Metro istasyonu'na yakın bir konumdadır. Bu durum taşınmazın erişilebilirliğini ve değer potansiyelini olumlu yönde etkilemektedir. 3. Çevredeki Önemli Nirengi Noktaları (Kamusal ve Ticari Alanlar): Sağlık Kurumları: Taşınmazın yakın doğu aksında A Plus Hastanesi konumlanmış olup, sağlık hizmetlerine erişim oldukça kolaydır. Sosyal ve Kültürel Tesisler: Bölgede kamusal hizmet veren T.C. Bahçelievler Belediyesi Akif Emre Kültür Merkezi ve güneybatı yönünde İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi yer almaktadır. Ayrıca güneydoğu yönünde Cem Vakfı bulunmaktadır. Turizm ve Konaklama: Basın Ekspres aksının getirdiği ticari canlılığa paralel olarak, taşınmaza çok yakın mesafede Hilton Garden Inn IstanbulAtaturk Airport ve Wyndham Grand Istanbul Europe gibi uluslararası nitelikte üst düzey konaklama tesisleri (oteller) bulunmaktadır. Yeşil Alanlar ve Kentsel Boşluklar: Taşınmazın güneydoğu sınırına yakın konumda geniş bir kentsel yeşil doku oluşturan Kocasinan Mezarlığı yer almaktadır. 4. Alt Yapı ve Kentsel Hizmetler: Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı bölge, kentsel dönüşüm ve gelişim sürecini büyük ölçüde tamamlamış, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon ve haberleşme gibi tüm altyapı hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde faydalanmaktadır. Bölgede belediye hizmetleri (çöp toplama, yol bakımı vb.) düzenli olarak verilmektedir. C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın kuzey ve doğu cepheleri imar yolu ile diğer cepheleri komşu parsellerle sınırlıdır. Parselin üzerinde 2 adet ayrık nizam bina olduğu görülmüştür. E- Bina Özellikleri: Mimari projesine göre parsel üzerinde A ve B olarak isimlendirilmiş iki adet blok vardır. Blok 2 bodrum, zemin, 3 normal kat + çekme katlıdır. Betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. 2. Sınıf yapı kalitesinde üretilmiştir. Bina dış cephesi dış cephe boyası ile boyalıdır. Dekoratif kaplamalar ile süslenmiştir. Bina girişi merdivenleri mermer kaplıdır. Girişte resepsiyon hizmeti vardır. Binada yük ve yolcu asansörü vardır. F- Taşınmazın İç Mekan Özellikleri:Keşif günü taşınmazın içine girilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Taşınmaz Projesine göre, 560,66 m2 net, 632,05 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. iç mekan özelliği olarak zeminler, kısmen seramik, kısmen parke kaplıdır. Mevcut hali ile taşınmazın içinde oda düzenlemeleri yapıldığı tespit edilmiştir. F- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: Ara katta yer alması, Ulaşım kolaylığı, Olumsuz Faktörler: Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk, Proje harici imalatların olması " denilmektedir.



SON İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 11.03.2026 tarihli yazısında, “Bahse konu Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi Hafız Burhan Sokaktan, 316 ada 5 parsel No:42 kapı sayılı taşınmaz, 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama imar Planında Ayrık Nizam 5 kat TİCARET + KONUT şartlarında yapılaşmaya haizdir. 22.03.2021 t.t. plan notları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 21.06.2009t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama imar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.” denilmektedir.



Kıymeti : 45.000.000,00 TL



KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: (Başlama Tarih: 15/12/2022,Bitiş Tarih: 15/12/2022- Süre) 16/12/2022 Tarih - 48467 Yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:40

21/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.