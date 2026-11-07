T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 1541 Ada, 1 Parsel, 91/10000 Arsa Paylı, 4.265,53 M2 Yüzölçümlü, B Blok, 5. Kat, 27 Numaralı Altın Ve Mücevherat Tasarım Atölye Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Satışa konu taşınmazın Adres Bilgisi: Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcular Sokak, No:7, Ladin Sokak, No:24 olup, İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcular Sokakta, tapunun 1541 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Kuyumcular Sokaktan 24 dış kapı numarası alan 4.265,53m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Borsa Kule İş Merkezinde; Tamamı 4.265,63m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan ana bina, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı katlı, 2 bağımsız bölümlü A Blok ve 7 bodrum kat+ zemin kat+ 15 normal katlı, 93 bağımsız bölümlü B Blok olmak üzere iki blok ve 95 bağımsız bölümlü olup, konu taşınmazların da yer aldığı B Blok, Kuyumcular Sokak cephesinde yer almaktadır. Ana bina girişinde güvenlik mevcut olup, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, asansör tesisatları mevcuttur. 91/10000 arsa paylı B Blok 5.kat (27) bağımsız bölüm numaralı Altın ve Mücevherat Tasarım Atölye Ofisinin tamamı ile, 91/10000 arsa paylı B Blok 5.kat (28) bağımsız bölüm numaralı Altın ve Mücevherat Tasarım Atölye Ofisinin tamamı niteliğindedir. Tamamı 4.265,63m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan ana bina, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı katlı, 2 bağımsız bölümlü A Blok ve 7 bodrum kat+ zemin kat+ 15 normal katlı, 93 bağımsız bölümlü B Blok olmak üzere iki blok ve 95 bağımsız bölümlü olup, konu taşınmazların da yer aldığı B Blok, Kuyumcular Sokak cephesinde yer almaktadır. Ana bina girişinde güvenlik mevcut olup, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, asansör tesisatları mevcuttur. (27) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, ana binanın 5.normal katında yer almakta olup, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 116,69m2 net alana sahip, taşınmaz içerisinde kullanım amacına uygun olacak şekilde ara bölme duvarları teşkil edilmiş durumda, WC- Lavabo ile mutfak nişi bulunmaktadır. Taşınmaz zemini seramik, duvarları sıvalı ve boyalı olup, uzun süreden bugüne kullanılmadığından bakım ve onarım gerektirecek durumda olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret ve konutsahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.



Adresi : Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcular Sokak, No:7, Ladin Sokak, No:24

Yüzölçümü : 4.265,53 m2

Arsa Payı : 91/10000



İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.03.2026 tarih, 9549 sayılı imar durumu yazısına göre; Bahçelievler ilçesi, Yenibosna 1541 ada 1 parsel sayılı taşınmaz,21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’nın 24/07/2018 tarihli tadilatına göre E=2,75 Ticaret alanı olarak yapılaşmaya haizdir. 22.03.2021 t.t. Plan notları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 21.06.2009t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. 13.07.2015 tarih ve 12761 sayı ile Yapı Ruhsat Belgesi tanzim edilmiş olup net kullanım alanları 150m2 nin altındadır denilmiştir.



Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:YÖNETİM PLANI-09.01.2019-564

BEYAN:KM NE ÇEVRİLMİŞTİR.-02.07.2024-22666

ŞERH :1 TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR.24.03.2016-8586

(99 YILLIĞINA 1 TL BEDEL İLE) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

ŞERH :1 TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR.-14.10.2022-39522

BOĞAZİÇİ ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 1541 Ada, 1 Parsel, 91/10000 Arsa Paylı, 4.265,53 M2 Yüzölçümlü, B Blok, 5. Kat, 28 Numaralı Altın Ve Mücevherat Tasarım Atölye Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Satışa konu taşınmazın Adres Bilgisi: Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcular Sokak, No:7, Ladin Sokak, No:24 olup, İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcular Sokakta, tapunun 1541 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Kuyumcular Sokaktan 24 dış kapı numarası alan 4.265,53m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Borsa Kule İş Merkezinde; Tamamı 4.265,63m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan ana bina, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı katlı, 2 bağımsız bölümlü A Blok ve 7 bodrum kat+ zemin kat+ 15 normal katlı, 93 bağımsız bölümlü B Blok olmak üzere iki blok ve 95 bağımsız bölümlü olup, konu taşınmazların da yer aldığı B Blok, Kuyumcular Sokak cephesinde yer almaktadır. Ana bina girişinde güvenlik mevcut olup, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, asansör tesisatları mevcuttur. 91/10000 arsa paylı B Blok 5.kat (27) bağımsız bölüm numaralı Altın ve Mücevherat Tasarım Atölye Ofisinin tamamı ile, 91/10000 arsa paylı B Blok 5.kat (28) bağımsız bölüm numaralı Altın ve Mücevherat Tasarım Atölye Ofisinin tamamı niteliğindedir. Tamamı 4.265,63m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan ana bina, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı katlı, 2 bağımsız bölümlü A Blok ve 7 bodrum kat+ zemin kat+ 15 normal katlı, 93 bağımsız bölümlü B Blok olmak üzere iki blok ve 95 bağımsız bölümlü olup, konu taşınmazların da yer aldığı B Blok, Kuyumcular Sokak cephesinde yer almaktadır. Ana bina girişinde güvenlik mevcut olup, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, asansör tesisatları mevcuttur. (28) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, ana binanın 5.normal katında yer almakta olup, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 116,69m2 net alana sahip, taşınmaz içerisinde kullanım amacına uygun olacak şekilde ara bölme duvarları teşkil edilmiş durumda, WC- Lavabo ile mutfak nişi bulunmaktadır. Taşınmaz zemini seramik, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Satışa konu taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret ve konutsahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.



Adresi : Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcular Sokak, No:7, Ladin Sokak, No:24

Yüzölçümü : 4.265,53 m2

Arsa Payı : 91/10000



İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.03.2026 tarih, 9549 sayılı imar durumu yazısına göre; Bahçelievler ilçesi, Yenibosna 1541 ada 1 parsel sayılı taşınmaz,21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’nın 24/07/2018 tarihli tadilatına göre E=2,75 Ticaret alanı olarak yapılaşmaya haizdir. 22.03.2021 t.t. Plan notları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 21.06.2009t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. 13.07.2015 tarih ve 12761 sayı ile Yapı Ruhsat Belgesi tanzim edilmiş olup net kullanım alanları 150m2 nin altındadır denilmiştir.



Kıymeti : 19.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:YÖNETİM PLANI-09.01.2019-564

BEYAN:KM ne ÇEVRİLMİŞTİR.-02.07.2024-22666

ŞERH :1 TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR.24.03.2016-8586

(99 YILLIĞINA 1 TL BEDEL İLE) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

ŞERH :1 TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR.-14.10.2022-39522

BOĞAZİÇİ ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:35

05/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.