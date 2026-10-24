T.C. BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarih ve 2025/72 Esas,Karar sayılı ilamı ile mahkeme dosyası memurluğumuza ibraz edilmekle satış defterinin 2026/15 Ort. Gid. Satış esasına kaydı yapıldı. Satışa konu taşınmazın kıymet takdiri raporu düzenlenerek tebliğ yapılamayan hissedarlar Maryam KESENCİ, Stephan KESENCİ, Yebrakse Sırpuhı KESENCİ (MARAZYAN) ve Michaela KESENCİ'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



TEBLİĞ EDİLECEK KIYMET TAKDİRİ :



Satışa Konu Taşınmaz ;



Tapu Kaydı : Dosyasında mevcut “Taşınmaza Ait Tapu Kaydı” bilgilerine göre, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 134 ada, 25 parsel sayıda kayıtlı,584,50 m2 alanlı Beşkatlı Dört Dükkanlı ve 28 Meskenli kat mülkiyeti tesis edilmiş taşınmazda 63/807 arsa paylı C Blok, Bodrum Kat (1) Mesken Nitelikli taşınmazın tamamının Marisa Mirzatyan adına kayıtlı olduğu görülmektedir.



İmar Durumu :Bakırköy Belediye Başkanlığı WEB sitesinde yapılan incelemede taşınmazın konumlu olduğu parselin 15.03.2025 tasdik tarihli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzey Ve Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Blok nizam 5 kat yapılaşma koşullarında KONUT alanında kalmaktadır.



Halihazır Durumu : C Blok, Bodrum Kat (1) Mesken Nitelikli taşınmazın salon, mutfak, 2 oda banyo, wc, antre, hol hacimlerinden oluşmakta olup net 52 m2, brüt yaklaşık 58 m2 kullanım alanına sahiptir.



Kıymeti : Taşınmazın tam hissesi için 5.000.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.



İtiraz Yolu : İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. Bilirkişi raporuna karşı itirazınız var ise; Tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde İİK 128/a maddesi gereğince (İcra Mah. Sıfatıyla) Ortaklığın Giderilmesine karar veren Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine itiraz davası açmak suretiyle yapılması gerekir, Memurluğumuz satış dosyasına yapılacak itirazların değerlendirilmeye alınmayacağı ve verilen süre içinde yapılmayan itirazların mahkemece reddine karar verilebileceği hususu İHTAR olunur.



Tebliğ yerine geçmek üzere dosyamız hissedarları Maryam KESENCİ, Stephan KESENCİ, Yebrakse Sırpuhı KESENCİ (MARAZYAN) ve Michaela KESENCİ'ye ilanen tebliğ olunur. 22.10.2026