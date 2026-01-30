T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Duralılar İnşaat Turizm Gıda Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tebligata elverişli başkaca adresi tespit edilemediğinden işbu davalıya 14/12/2025 tarihli bilirkişi heyeti ek raporunun Tebligat Kanunu md.28 uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalılar Mert Çelik Yap. Mal. Nak. İnş. Tah. Tur. San. İç Ve Dış ile Duralılar İnşaat Turizm Gıda Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. arasında görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında bilirkişi heyeti tarafından tanzim olunan 14/12/2025 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; Asıl dava kapsamında; ana sözleşmenin 5. Maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 340.000,00 TL gecikme cezası kesilebileceği, kök raporumuzda ana sözleşmenin 8.Maddesi gereği cezanın 24.11.2011 tarihine kadar hesaplanması gerekmekte olduğu ve bu tarihte davalının tarafı olduğu bir sözleşme bulunmaması gerekçesiyle davalının Sözleşmenin 8. Maddesi gereği gecikme cezası ile ilişkisi tespit edilemediği değerlendirilerek takdir ve tayin yetkisi Sn Mahkemenize bırakılmış olmakla beraber Mahkemenin talimatı kapsamında, Sözleşmenin 8. Maddesi gereği 100,00.-TL günlük gecikme cezası üzerinden 26.01.2010-24.11.2011 tarihleri arasında 667 gün için toplam 66.700,00 TL gecikme cezası hesaplanmış olup nihai takdir ve tayin yetkisi Mahkemeye ait olduğu, kök raporda ana sözleşmenin 9. Maddesi gereği cezanın 24.12.2010 tarihine kadar hesaplanması gerekmekte olduğu ve bu tarihte davalının tarafı olduğu bir sözleşme bulunmaması gerekçesiyle davalının Sözleşmenin 9. Maddesi gereği gecikme cezası ile ilişkisi tespit edilemediği değerlendirilerek takdir ve tayin yetkisi Mahkemeye bırakılmış olmakla beraber Mahkemenin talimatı kapsamında, Sözleşmenin 9. Maddesi gereği 100,00.-TL günlük gecikme cezası üzerinden 2612.04.2010-24.12.2010 tarihleri arasında 246 gün için toplam 24.600,00 TL gecikme cezası hesaplanmış olup nihai takdir ve tayin yetkisi Sn Mahkemeye ait olduğu, ana sözleşmenin 13. Maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 73.000,00 TL gecikme cezası kesilebileceği, Birleşen dava kapsamında; ana sözleşmenin 8. Maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 66.700,00 TL gecikme cezası kesilebileceği, ana sözleşmenin 9. Maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 24.600,00 TL gecikme cezası kesilebileceği, ana sözleşmenin 13. Maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 103.400,00 TL gecikme cezası kesilebileceği, dava dosyasında mevcut 10.10.2017 ve 04.05.2020 tarihli Bilirkişi Kurul Raporlarında asıl dava konusunda belirtilen tespit ve değerlendirmelere eşlik edildiği şeklinde rapor tanzim edilmiştir. "Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07/01/2026