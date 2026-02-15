T.C. BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Güner TEKİN tarafından davalılar Naime TUNCA vd. aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Kuyualan Mahallesi 131 Ada 6 parsel, 132 Ada 1 ve 4 parseller, 136 Ada 33 parsel, 154 Ada 6 parsel, 155 Ada 9 parsel, 169 Ada 41 ve 63 parseller, Yıldız Mahallesi 7951 Ada 4 parsel, Dinkçiler Mahallesi 13041 Ada 4 Parselde kayıtlı taşınmazların ortaklığının satış suretiyle giderilmesi talep edildiğinden, davalı 28690215160 T.C. Kimlik numaralı Naime TUNCA'ya (Orhan kızı 1972 doğumlu) ulaşılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK.nun 129. maddesindeki unsurları içerir dilekçe ile davaya cevaplarını ve usuli itirazlarını davacı sayısı kadar suretlerini mahkemeye ibraz edebileceği, davalının HMK.nın 319. Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre de cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirilmezse ilk itirazdan vazgeçmiş sayılacağınız, Mahkememiz duruşma gününün 09/07/2026 günü saat 10:50 olduğu tarafınıza TEBLİĞ ve İHTAR olunur." hususları HMK.'nun ve Tebligat Kanunu' nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Naime TUNCA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.