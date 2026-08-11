T.C. BALIKESİR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık ÖMER ALİ YALÇINKAYA (TC:28898247918) hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda,

5237 sayılı TCK'nın 158/1-f ve 158/1-son maddeleri gereğince neticeten 6 yıl 8 ay hapis ve 800.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık Hasan ve Medine oğlu 10/06/1996 doğumlu ÖMER ALİ YALÇINKAYA'nın dosyada tebligata yarar açık adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalara rağmen adresinin tespit edilmediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur