T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: KAWTAR LAARACHI

Davacı ÜMİT ÇANGA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının 09/09/2026 tarihli tensip zaptı uyarıncaı;

Mahkememiz Ön İnceleme Duruşmasının 26/11/2026 günü saat: 10.50'de Balıkesir 2. Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olup; "Ön inceleme duruşma gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (6100 Sy.HMK.nun 150,139,141 ve 147. Mad. İhtar olunur)" hususları tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.