Davacı ALİME AKÇAGÜN ile Davalı , SALİH AKÇAGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

1-Davanın boşanma talebi yönünden KABULÜ ile;

Balıkesir ili, Dursunbey İlçesi, akbaşlar Mah./Köy., Cilt No: 10, Hane No: 14 , BSN: 51'de 31402094496 T.C.Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı davacı ALİME AKÇAGÜN ile, aynı hanede BSN: 30'da 31453092748 T.C.Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı davalı SALİH AKÇAGÜN'ün TMK 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeni ile ayrı ayrı reddine,

3-Harçlar kanunu gereğince alınması gerekli 304,40 TL eksik harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 427,60 TL Başvurma Harcı, 427,60 TL Peşin Harç, 350,00 TL tebligat, 65,00 TL e-tebligat, 12,00 TL dosya masrafı olmak üzere toplam 1.282,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Adli yardım kararı gereğince suçüstü ödeneğinden karşılanan 355,00 TL İstinaf posta, 6 adet gazete ilan masrafı olan 80.100,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir olunan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-HMK'nın 333. maddesi uyarınca kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, işbu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı SALİH AKÇAGÜN'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.