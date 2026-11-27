1-Balıkesir 3. Noterliği 09/04/2008 tarih 12959 yevmiye nolu muris Selattin KÖSEOĞLU tarafından düzenlenen düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin nüfus kaydına göre mirasçı görünen Mirasçılar Mesut Köseoğlu ve Ayşe Köseoğlu'nun huzurunda yüzlerine karşı açılıp okunduğunun TESPİTİNE;

2-Esasın bu şekilde kapatılmasına,

3-Vasiyetnamenin Mahkeme kasasında saklanması için Yazı İşleri Müdürlüğü ’ne iadesine,

4-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

5-Mirasçıların talebi ve masrafı karşılandığında mirasçılara karardan bir suret ve vasiyetnameden bir suret gönderilmesine,

Dair verilen karar Mirasçılar Mesut Köseoğlu ve Ayşe Köseoğlu'nun yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.10/11/2026