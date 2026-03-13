T.C. BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Davalı BURAK KARAMAN 'a yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Balıkesir 2.Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/981 Esas sayılı dosyasının 09/07/2026 günü saat 10:10 'da duruşma yapılacağı ve '' Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerine gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayı yapmaları, bu hususları verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde O DELILE DAYANMAKTAN VAZGEÇMIS SAYILACAKLARININ IHTAR olunur. '' hususları HMK.'nun ve Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince mirasçı Adnan Ergel'e İLANEN TEBLİĞ olunur. 25/02/2026