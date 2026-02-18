T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ
2025/700 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLAN
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/700 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1839 Ada, 24 Parsel, 17 nolu tripleks taşınmaz
Adresi : Yenimahalle Mah. Yeşil Vadi Evleri, No:1/6 Karesi / BALIKESİR
Yüzölçümü : 27.118,32 m2
Arsa Payı : 1/22
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Ayrık nizam 2 kat (A-2) Konut Alanı tanımlı olup, TAKS:0,25, KAKS:0,50, olarak yapılaşma müsaadesinin bulunduğu belirlenmiştir.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 3. derecede korunması gerekli kültür varlığıdır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:58
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.