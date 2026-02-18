T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/700 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1839 Ada, 24 Parsel, 17 nolu tripleks taşınmaz

Adresi : Yenimahalle Mah. Yeşil Vadi Evleri, No:1/6 Karesi / BALIKESİR

Yüzölçümü : 27.118,32 m2

Arsa Payı : 1/22

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Ayrık nizam 2 kat (A-2) Konut Alanı tanımlı olup, TAKS:0,25, KAKS:0,50, olarak yapılaşma müsaadesinin bulunduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3. derecede korunması gerekli kültür varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.