T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ
T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ
2025/700 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/700 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, Yenimahalle Mahalle/Köy, 1839 Ada, 24 Parsel, 17 nolu tripleks villa
Adresi : Yenimahalle Mah. Yeşil Vadi Evleri, No:1/6 Karesi / BALIKESİR
Yüzölçümü : 27.118,32 m2
Arsa Payı : 1/22
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Ayrık nizam 2 kat (A-2) Konut Alanı tanımlı olup, TAKS:0,25, KAKS:0,50, olarak yapılaşma müsaadesinin
bulunduğu belirlenmiştir.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3. derecede korunması gerekli kültür varlığıdır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:58
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, KESİRVEN Mahalle/Köy, 179 Ada, 5 Parsel, Bahçeli yem fabrikası paketleme Un ambarı buğday silosu yatay ambar sosyal ve idari bina ve müştemilatı
Adresi : Kesirven Mahallesi 179 Ada 5 Parselde Bulunan Fabrika Altıeylül / BALIKESİR
Yüzölçümü : 26.306,56 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon ve uygulama imar planında, ticaret alanı içerisinde kaldığı, emsalin 1,6 olduğu, bina yüksekliğinin 18,50m olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 354.192.572,90 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:58
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.