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T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ

08-07-2026 00.00
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T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ

2025/700 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/700 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, Yenimahalle Mahalle/Köy, 1839 Ada, 24 Parsel, 17 nolu tripleks villa

Adresi : Yenimahalle Mah. Yeşil Vadi Evleri, No:1/6 Karesi / BALIKESİR

Yüzölçümü : 27.118,32 m2

Arsa Payı : 1/22

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Ayrık nizam 2 kat (A-2) Konut Alanı tanımlı olup, TAKS:0,25, KAKS:0,50, olarak yapılaşma müsaadesinin

bulunduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3. derecede korunması gerekli kültür varlığıdır.

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:58

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:58

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

 

Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, KESİRVEN Mahalle/Köy, 179 Ada, 5 Parsel, Bahçeli yem fabrikası paketleme Un ambarı buğday silosu yatay ambar sosyal ve idari bina ve müştemilatı

Adresi : Kesirven Mahallesi 179 Ada 5 Parselde Bulunan Fabrika Altıeylül / BALIKESİR

Yüzölçümü : 26.306,56 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon ve uygulama imar planında, ticaret alanı içerisinde kaldığı, emsalin 1,6 olduğu, bina yüksekliğinin 18,50m olduğu görülmektedir.

Kıymeti : 354.192.572,90 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:58

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:58

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02504945