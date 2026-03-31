T.C. BALIKESİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Satış Memurluğumuzun 2022/4 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Kasaplar Mahallesi 13016 ada 5 parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiş, hissedar Abdullah Ertonga'ya (Celal ve Aişe Nur oğlu, 10/09/1968 doğumlu, 32326090410 TC Kimlik Nolu) ulaşılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Satışa konu taşınmazın "1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati :17/04/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati:24/04/2026 - 10:00 ve 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2026-10:00" tarih ve saatlerinde olup,

İlanın tebliğinden itibaren Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince gazete ilanı yapılmak suretiyle işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra hissedar Abdullah ERTONGA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.