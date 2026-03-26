T.C. BANAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2021/85 Esas
Davacılar:
Hacer Demiral
Ali Demiral
Mustafa Demiral
Mehmet Demiral
Fatma Urhan
Davalılar:
Maliye Hazinesi
Orman İşletme
Şaban Köyü Muhtarlığı
Tapu İptal ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Uşak ili, Banaz ilçesi, Şaban köyü, (eski 2224 parsel) 138 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın, davacılar tarafından 20 yılı aşkın süredir malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak zilyetlikle kullanıldığı iddia edilerek davacılar adına tapuya tescili talep edilmiştir.
TMK 713/4 maddesi gereğince aranan koşulların oluştuğu bu sebeple tapuda davacılar adına tescili talep edilen işbu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz 2021/85 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi halde davacının talebi doğrultusunda karar verilebileceği hususu ilan olunur.