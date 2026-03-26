T.C. BANAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar:

Hacer Demiral

Ali Demiral

Mustafa Demiral

Mehmet Demiral

Fatma Urhan

Davalılar:

Maliye Hazinesi

Orman İşletme

Şaban Köyü Muhtarlığı

Tapu İptal ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Uşak ili, Banaz ilçesi, Şaban köyü, (eski 2224 parsel) 138 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın, davacılar tarafından 20 yılı aşkın süredir malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak zilyetlikle kullanıldığı iddia edilerek davacılar adına tapuya tescili talep edilmiştir.

TMK 713/4 maddesi gereğince aranan koşulların oluştuğu bu sebeple tapuda davacılar adına tescili talep edilen işbu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz 2021/85 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi halde davacının talebi doğrultusunda karar verilebileceği hususu ilan olunur.