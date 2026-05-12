T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin06/02/2026 tarih ve 2024/10 Esas, 202 2025/211 Karar sayılı sayılı ilamı ile verilen hüküm ile davalı Ziya BARDAK vekili Av. Ferit CÖHCE'nin 22/09/2025 tarihli istinaf dilekçesi davalı Eyüp GÜNDOVAN ( TC Kimlik No: 38566612726)'a tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile;

-Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Simavlı Mahallesi, 106 ada 13 parsel, 128 ada 25 parsel, 127 ada 13 parsel, 128 ada 12 parsel, 124 ada 14 parsel, 122 ada 10 parsel, 127 ada 2 parsel sayılı taşınmazların taşınmazın ortaklığın ÖNCELİKLE TARAFLAR ARASINDA MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin dosya içeresinde yer alan mirasçılık belgesindeki ve tapu kaydındaki payları oranında ortaklara dağıtılmasına,

3-Satış için görevde bulunan Bandırma Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Verilen hüküm davalı Ziya BARDAK vekili Av. Ferit CÖHCE tarafından 22/09/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile;" Mahkememiz kararı hukuka aykırılığı gerekçesiyle istinaf talebimizin kabulü, hatalı ve eksik değerlendirme neticesinde verilen Bandıma 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2025 Tarihli, 2024/ 10 Esas ve 2025/211 Karar sayılı Kararının, İstinaf İncelemesi Neticesinde KALDIRILMASINA ve eksik hususların ortadan kaldırılarak YENİDEN KARAR VERİLMESİ İÇİN DOSYANIN YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE" yönelik istinaf ettiği anlaşılmıştır.

İlan olunur.