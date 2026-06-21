T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/16 Esas
DAVALI: İSMAİL (MEHMET OĞLU)
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce kimlik bilgilerinize ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 24/04/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.