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T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

22-06-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/16 Esas

DAVALI: İSMAİL (MEHMET OĞLU)

 

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kimlik bilgilerinize ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 24/04/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02493717