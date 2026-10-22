T.C. BANDIRMA İŞ MAHKEMESİNDEN

MİRASÇI: BÜŞRA ÇAKAR

Davacı Uğur ÇAKAR tarafından davalı Sezgin GÜNDOĞAN aleyhine açılan Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce müteveffa Uğur ÇAKAR'ın nüfus kaydından mirasçısı olduğu tespit edilen Büşra ÇAKAR'ın adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/01/2027 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 150/1. maddesi uyarınca duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya gelip de davayı takip etmeyeceğinizi bildirdiğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.