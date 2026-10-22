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T.C. BANDIRMA İŞ MAHKEMESİNDEN

23-10-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. BANDIRMA İŞ MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2020/171 Esas

MİRASÇI: BÜŞRA ÇAKAR

 

Davacı Uğur ÇAKAR tarafından davalı Sezgin GÜNDOĞAN aleyhine açılan Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

 

Mahkememizce müteveffa Uğur ÇAKAR'ın nüfus kaydından mirasçısı olduğu tespit edilen Büşra ÇAKAR'ın adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

Durusma Günü: 05/01/2027 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 150/1. maddesi uyarınca duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya gelip de davayı takip etmeyeceğinizi bildirdiğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02576367