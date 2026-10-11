T.C. BARTIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmiş, davetiye bila ikmal iade edilmiştir.Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar Cafer arslan, İnanç Alper Arslan, Sertaç Arslan, Simay Arslan Atabay tarafından bir kısım davalılar aylehine Bartın İli, Merkez İlçesi, Kızılelma Köyü 148 ada 22 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın ortaklar arasında satış suretiyle giderilmesi davasında;

Duruşma Günü 25.11.2026 günü, saat:10.38'da "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" hususu davalı Nazlı Tuğçe Ünal Piozzi adına ilanen ihtar ve tebliğ olunur.