T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : YASEMİN ÇİFTÇİ- UL. RYZOWA 41A M 15 02-495 VARŞOVA/ POLONYA

Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açılan yukarıda esas sırasına kaydı yapılan Kamulaştırma davasında; Davalılara ait Bartın İli, Merkez ilçesi, Kozcağız Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 173 ada 22 parsel nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitinin talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği, kamulaştırma bedelinin Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, kamulaştırma ilanının tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası,Adli Yargıda maddi hataya karşı düzeltim davası Bartın İl Özel İdaresine karşı açılabileceği, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği hususu;

Dava konusu taşınmaz başında yapılan 18/04/2025 tarihli keşif sonucu alınan 02/05/2025 tanzim tarihli Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda " Dava konusu Kozcağır Merkez Mahallesi, 173 ada 22 nolu taşınmazın yol vasfı olup yüz ölçümü 253,20 m² olduğu görülmüştür." şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 31/07/2025 havale tarihli raporunda "Toplam kamulaştırma bedelinin 1.354.790,63 TL olduğu, hissenize düşen miktarın ise 14.124,66 TL olduğu" şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 04/11/2025 havale tarihli ek raporunda "Dava konusu taşınmaza e n yakın mevkide, dava tarihine en yakın tarihte bulunan ve benzer özelliklere sahip emsal seçildiği, bu nedenlerden dolayı yapılan emsal seçimi doğru olup, kök rapordaki emsal kıyaslama usul ve hesaplama yöntemlerinin doğru olduğu" şeklinde hazırlandığı,

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu;

Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 27/01/2026 günü saat: 09:58'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.