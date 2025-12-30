Resmi İlanlar

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

31-12-2025 00.00

ESAS NO : 2025/782 Esas

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Ömer Faruk ÖZSARAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 10/12/2025

 

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12025/777Hasan GüngörmezEpçiler

129 ada 368 parsel

129 ada 385 parsel

Tarla


 

Kurum Adı

14,18 m² daimi irtifak


 

42,74 m²mülkiyet

63,46 m² daimi irtifak

31,98 m² geçici irtifak

22025/778Ahmet KesmenEpçiler

129 ada 358 parsel


 

129 ada 351 parsel

Tarla


 


 

Tarla

120,01 m² daimi irtifak

340,41 m² geçici irtifak


 

36 m² daimi irtifak

160,22 m² geçici irtifak

32025/779Fatma Çoban, Güneş Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek, Şengül ÖzdemirEpçiler129 ada138 parselKurum Adı109,12 m² mülkiyet
4

2025/781


 

Satı ÖzerTerkehaliller102 ada 47 parselTarla

348,44 m² daimi irtifak

1099,95 m² geçici irtifak

52025/782İbrahim Özer, Muhammet Özer, Mustafa Özer, Orhan Özer, Semra Özer

Terkehaliller


 

112 ada 46 parselTarla

484,08 m² daimi irtifak

360,48 m² geçici irtifak


 

6


 


 

2025/783


 


 


 

Duran Gül, Emine Gül, Gülümser Tuğlacı, Lütfi Gül, Nuray Özok, Nurcan Gül

Terkehaliller


 

112 ada81 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu

541,63 m² mülkiyet

252,25 m² daimi irtifak

551,85 m² geçici irtifak

 

