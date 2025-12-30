Resmi İlanlar
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/782 Esas
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Ömer Faruk ÖZSARAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 10/12/2025
Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/777
|Hasan Güngörmez
|Epçiler
129 ada 368 parsel
129 ada 385 parsel
Tarla
Kurum Adı
14,18 m² daimi irtifak
42,74 m²mülkiyet
63,46 m² daimi irtifak
31,98 m² geçici irtifak
|2
|2025/778
|Ahmet Kesmen
|Epçiler
129 ada 358 parsel
129 ada 351 parsel
Tarla
Tarla
120,01 m² daimi irtifak
340,41 m² geçici irtifak
36 m² daimi irtifak
160,22 m² geçici irtifak
|3
|2025/779
|Fatma Çoban, Güneş Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek, Şengül Özdemir
|Epçiler
|129 ada138 parsel
|Kurum Adı
|109,12 m² mülkiyet
|4
2025/781
|Satı Özer
|Terkehaliller
|102 ada 47 parsel
|Tarla
348,44 m² daimi irtifak
1099,95 m² geçici irtifak
|5
|2025/782
|İbrahim Özer, Muhammet Özer, Mustafa Özer, Orhan Özer, Semra Özer
Terkehaliller
|112 ada 46 parsel
|Tarla
484,08 m² daimi irtifak
360,48 m² geçici irtifak
6
2025/783
|Duran Gül, Emine Gül, Gülümser Tuğlacı, Lütfi Gül, Nuray Özok, Nurcan Gül
Terkehaliller
|112 ada81 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
541,63 m² mülkiyet
252,25 m² daimi irtifak
551,85 m² geçici irtifak