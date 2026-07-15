T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/311- 312,313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ vekili Av. Hülya Acar tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ'a karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 21/04/2026
Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2026/311
|Sebahattin Keleş
|Karaköy Şeyhler
|105 ada 29 parsel
|Tarla
|762,10 m² irtifak hakkı 10,24 m² direk yeri
|2
|2026/312
|Fikret Kara, Hanife Aksu, İrfan Kara, Kamil Kara, Makbule Yıldız, Maviye Kara, Muhammet Kara, Nejla Demir, Ramazan Kara, Sultan Demir, Sultan Demirok, Şerife Kaşıkcı
|Karaköy Şeyhler
|105 ada 31 parsel
|Tarla
|286,71 m² irtifak hakkı
|3
|2026/313
|Abdullah Kaya, Kezban Çelikok, Niyazi Kaya, Şaban Kaya
|Karaköy Şeyhler
|105 ada 28 parsel
|Tarla
|279,40 m² irtifak hakkı
|4
|2026/314
|Abdullah Demir, Abdullah Demir, Asiye Demir, Hayriye Demir, İsmail Demir, İsmet Demir, Müzeyyen Kaşukcu, Nizamettin Demir, Recep Demir, Sami Demir, Vasfiye Yeşilsu
|Karaköy Şeyhler
|105 ada 83 parsel
|Tarla
|418,43 m² irtifak hakkı
|5
|2026/315
|Ali Işık, Ayşe Işık, Bahriye Işık, Cemile Batmaz, Gülizar Özdemir, Hakkı Işık, Hasan Işık, Ömer Işık, Şehriban Arslan
|Karaköy Şeyhler
|105 ada 80 parsel
|Tarla
|868,43 m² irtifak hakkı
|6
|2026/316
|Ali Işık
|Karaköy Şeyhler
|105 ada 79 parsel
|Tarla
|874,64 m² irtifak hakkı
|7
|2026/317
|Adem Kahraman, Ayşe Kahraman, Bekir Kahraman, Davut Kahraman, Emine Şen, Fatma Kulaksız, Hasan Kahraman, Hayriye Kızılok, Hüseyin Kahraman, İsmail Kahraman, Kenan Kahraman, Metin Kızılok, Muhammet Kahraman, Şaziye Kahraman, Şenol Kahraman, Yaşar Kahraman
|Kayacılar
|162 ada 1 parsel
|Tarla
|2364,84 m² irtifak hakkı
|8
|2026/318
|Ali Soydan, Mehmet Ali Çalık, Nail Çalık, Özkan Çalık, Selma Sunuç, Tuncay Çalık, Tuncay Soydan, Zeynep Çalık
|Kayacılar
|163 ada 5 parsel
|Tarla
|171,47 m² irtifak hakkı 11,26 m² direk yeri
|9
|2026/319
|Ekrem Karakaş, Emine Kadıncı, Erol Karakaş, Kenan Karakaş, Sultan Karakaş
|Kayacılar
|163 ada 1 parsel
|Tarla
|1097,37 m² irtifak hakkı
|10
|2026/320
|Hasan Tiryaki, Raif Tiryaki
|Kayacılar
|163 ada 15 parsel
|Tarla
|842,39 m² irtifak hakkı 21,53 m² direk yeri
|11
|2026/321
|Ali Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemal Karga, Ercan Karga, Fati Arkan, Gülşen Yılmaz, Hacer Türedi, Hasan Yılmaz, Hasan Yılmaz, Kadir Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Nebiye Demir, Necip Yılmaz, Penpe Karga, Satılmış Yılmaz, Senem Çelik, Sultan Ören, Yaşariye Yılmaz
|Karaköy Şeyler
|105 ada 21 parsel
|Tarla
|705,91 m² irtifak hakkı
|12
|2026/322
|Adem Çetin, Alattin Bal, Ali Özçetin, Ali Tunç, Ayşe Bal, Ayşe Deli, Ayşe Özören, Ayşe Yolcu, Bahriye Uygun, Cemal Özçetin, Cemil Bilgin, Cemile Bakır, Cemile Kulak, Emine Aydın, Fadime Bakla, Fati Özçetin, Fatma Batmaz, Fatma Çetin, Gülten Batmaz, Hacer Özören, Hasan Soysal, Hatice Soysal, Havva Kalaycı, Hüseyin Soysal, Mehmet Bilgin, Mehmet Çetin, Mehmet Çoban, Mehmet Özçetin, Mehmet Soysal, Metin Bal, Metin Tunç, Necla Kılıç, Neriman Ekmel, Nermin Akarsu, Nevzat Çetin, Ömer Kalaycı, Ramazan Özçetin, Ramazan Tunç, Rasim Çetin, Rıza Soysal, Samet Özçetin, Satılmış Bilgin'a Vesayeten Hatice Bilgin, Sevgi Bulut, Sultan Batmaz, Şaban Özçetin, Şakir Kalaycı, Volkan Özçetin, Yaşar Kalaycı, Yusuf Özçetin, Zehra Doğan, Zülbüray ÖzçetiN
|Darıören
|210 ada 2 parsel
|Tarla
|877,86 m² irtifak hakkı
|13
|2026/323
|Ali Yol, Mehmet Yol
|Şahin
|204 ada 41 parsel
|Tarla
|840,07 m² irtifak hakkı 34,81 m² direk yeri
|14
|2026/324
|Mehmet Çelikkol
|Kayacılar
|135 ada 16 parsel
|Tarla
|752,74 m² irtifak hakkı
|15
|2026/325
|İsmail Kaşıkçı
|Kayacılar
|135 ada 36 parsel
|Tarla
|123,07 m² irtifak hakkı
|16
|2026/326
|Bayram Kaşıkcı, Yaşar Kaşıkcı
|Kayacılar
|135 ada 28 parsel
|Bahçe
|812,35 m² irtifak hakkı 15,54 m² direk yeri
|17
|2026/327
|Ahmet Alkan
|Kayacılar
|135 ada 29 parsel
|İki Katlı Kagir Ev ve Bahçesi
|1570,45 m² irtifak hakkı
|18
|2026/328
|Mehmet Keskin
|Kayacılar
|135 ada 31 parsel
|İki Katlı Kagir Ev ve Bahçesi
|654,3 m² irtifak hakkı
|19
|2026/329
|Davut Keskin
|Kayacılar
|149 ada 3 parsel
|Ahır ve Tarla
|1814,74 m² irtifak hakkı
|20
|2026/330
|Ali Alkan, Fatma Alkan, Mehmet Alkan, Melahat Alkan
|Kayacılar
|136 ada 13 parsel
|3 Katlı Kagir, 2 katlı Kagir Ev ve Bahçesi
|607,8 m² irtifak hakkı
|21
|2026/331
|Aysun Bulut, Coşkun Keskin, Döndü Keskin, Kadriye Saat, Nurcan Kahraman
|Kayacılar
|147 ada 21 parsel
|Tarla
|232,29 m² irtifak hakkı
|22
|2026/332
|Ömer Çetin
|Kayacılar
|131 ada 6 parsel
|Tarla
|407,51 m² irtifak hakkı
|23
|2026/333
|Hasan Kaşıkcı
|Kayacılar
|131 ada 9 parsel
|Bahçe
|302,3 m² irtifak hakkı
|24
|2026/334
|Şaban Kaşıkçı
|Kayacılar
|131 ada 11 parsel
|Bahçe
|546,88 m² irtifak hakkı
|25
|2026/335
|İbrahim Çetin
|Kayacılar
|130 ada 10 parsel
|Tarla
|1149,7 m² irtifak hakkı
|26
|2026/336
|Mehmet Ekmek, Hüseyin Akgül, Mustafa Bal, Mustafa Anapalı, Muharrem Batmaz, Ali Batmaz, Recep Akgül, Sevim Batmaz
|Şahin
|204 ada 47 parsel
|Tarla
|370,27 m² irtifak hakkı
|27
|2026/337
|Satı Batmaz
|Şahin
|204 ada 50 parsel
|Tarla
|324,09 m² irtifak hakkı
|28
|2026/338
|Recep Akgül
|Şahin
|204 ada 61 parsel
|Tarla
|574,49 m² irtifak hakkı
|29
|2026/339
|Ali Batmaz, Recep Yaman, Ayşe Bilgin, Şaban Yılmaz, Hüseyin Yılmaz,mehmet Yaman, Ramazan Yaman, Celil Yaman, Hakibar Yılmaz, Hanım Karga, Bahriye Özkul, Fati Yarımay, Gülşen Özdemir, Şeniz Yıldız, Hülya Yılmaz, Kemal Yılmaz, Hakan Yılmaz, Emine Akgül
|Şahin
|205 ada 9 parsel
|Tarla
|614,2 m² irtifak hakkı
|30
|2026/340
|Satı Yıldız, Mehmet Yıldız, Mustafa Bal, Mehmet Batmaz, Cemile Deli, Fatma Batmaz, Behice Keleş
|Şahin
|183 ada 2 parsel
|Tarla
|731,7 m² irtifak hakkı
|31
|2026/341
|Fatma Yıldız, Şerafettin Yıldız, Gülüşen Kulak, Şahabettin Yıldız, Sultan Yıldız
|Şahin
|185 ada 6 parsel
|İki Katlı kargir ev ve bahçesi
|8,99 m² irtifak hakkı
|32
|2026/342
|Ayşe Bilgin, Şaban Yılmaz , Hüseyin Yılmaz , Mehmet Yaman , Ramazan Yaman , Celil Yaman , Hakibar Yılmaz, Hanım Karga , Bahriye Özkul , Fati Yarımay, Gülşen Özdemir , Şeniz Yıldız , Hülya Yılmaz, Kemal Yılmaz, Hakan Yılmaz , Emine Akgül
|Şahin
|185 ada 2 parsel
|Tarla
|529,44 m² irtifak hakkı
|33
|2026/343
|Ayşe Bilgin, Şaban Yılmaz , Hüseyin Yılmaz , Mehmet Yaman , Ramazan Yaman , Celil Yaman , Hakibar Yılmaz, Hanım Karga , Bahriye Özkul , Fati Yarımay, Gülşen Özdemir , Şeniz Yıldız , Hülya Yılmaz, Kemal Yılmaz, Hakan Yılmaz, Emine Akgül
|Şahin
|185 ada 5 parsel
|Tarla
|988,27 m² irtifak hakkı
|34
|2026/344
|Yüksel Işık
|Şahin
|213 ada 10 parsel
|Tarla
|1410,98 m² irtifak hakkı
|35
|2026/345
|Ayşe Bayrak, Güllü Bayrak
|Şahin
|213 ada 40 parsel
|Tarla
|1789,45 m² irtifak hakkı
|36
|2026/346
|Hüseyin Yaman
|Şahin
|213 ada 14 parsel
|Tarla
|700,64 m² irtifak hakkı
|37
|2026/347
|Ahmet Yaman
|Şahin
|213 ada 25 parsel
|Tarla
|703,71 m² irtifak hakkı
|38
|2026/348
|Recep Yaman
|Şahin
|213 ada 26 parsel
|Tarla
|270,03 m² irtifak hakkı
|39
|2026/349
|Emine Yeşilsu
|Şahin
|213 ada 42 parsel
|Tarla
|313,81 m² irtifak hakkı 24,21 m² direk yeri
|40
|2026/350
|Hasan Yaman
|Şahin
|169 ada 2 parsel
|Tarla
|123,4 m² irtifak hakkı 1.75 m² direk yeri
|41
|2026/351
|Mehmet Yıldız, Coşkun Yıldız, Mehmet Yıldız, Ramazan Yıldız, Cemal Yıldız, Mehmet Yıldız
|Şahin
|168 ada 12 parsel
|Tarla
|560,15 m² irtifak hakkı
|42
|2026/352
|Kamil Kara, İrfan Kara, Muhammet Kara, Hanife Aksu, Ramazan Kara, Maviye Kara, Fikret Kara, Necla Demir
|Kayacılar
|110 ada 6 parsel
|Tarla
|551,41 m² irtifak hakkı
|43
|2026/353
|Kamil Öztürk
|Kayacılar
|109 ada 2 parsel
|Tarla
|1461,21 m² irtifak hakkı
|44
|2026/354
|Ahmet Öztürk, Fikret Öztürk, Necla Demir, Sultan Bıçak, Emine Kara, Ümmühan Yılmaz
|Kayacılar
|123 ada 2 parsel
|İki Katlı Kagir Ev Ve Samanlık Ve Bahçesi
|1970,17 m² irtifak hakkı
|45
|2026/355
|Hüseyin Çetin
|Kayacılar
|136 ada 5 parsel
|İki Katlı Kagir Ev Ve Bahçesi
|833,3 m² irtifak hakkı
|46
|2026/356
|Mehmet Çoban, Ali Kara, Mehmet Soysal , Cemal Özçetin , Mehmet Bal , Alaatin Bal , Metin Bal , Hanım Bal , Mehmet Bal , Ayşe Bal , Ramazan Tunç , Metin Tunç, Ayşe Özören, Fatma Çetin, Ali Tunç , Sevgi Bulut, Gülten Batmaz , Cemile Kulak , Nermin Akarsu, Mehmet Bilgin, Cemil Bilgin , Satılmış Bilgin, Neriman Ekmel , Yaşar Kalaycı, Hacer Özören, Ömer Kalaycı, Şakir Kalaycı, Sultan Batmaz, Mehmet Özçetin, Fadime Bakla, Ramazan Özçetin , Ayşe Yolcu , Fatma Batmaz, Cemile Bakır, Emine Aydın , Zülbüray Özçetin, Hatice Soysal , Zehra Doğan, Havva Kalaycı, Rıza Soysal , Hasan Soysal, Hüseyin Soysal , Ayşe Deli , Necla Manav, Adem Çetin, Nevzat Çetin , Rasim Çetin , Mehmet Çetin, Bahriye Uygun, Zülbüray Özçetin , Volkan Özçetin , Yusuf Özçetin , Samet Özçetin , Ali Özçetin, Fati Özçetin, Şaban Özçetin
|Darıören
|210 ada 1 parsel
|Tarla
|52,03 m² irtifak hakkı