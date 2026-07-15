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T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

16-07-2026 00.00
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T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2026/311- 312,313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Davacı TEDAŞ vekili Av. Hülya Acar tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ'a karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 21/04/2026

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12026/311Sebahattin KeleşKaraköy Şeyhler105 ada 29 parselTarla762,10 m² irtifak hakkı 10,24 m² direk yeri
22026/312Fikret Kara, Hanife Aksu, İrfan Kara, Kamil Kara, Makbule Yıldız, Maviye Kara, Muhammet Kara, Nejla Demir, Ramazan Kara, Sultan Demir, Sultan Demirok, Şerife KaşıkcıKaraköy Şeyhler105 ada 31 parselTarla286,71 m² irtifak hakkı
32026/313Abdullah Kaya, Kezban Çelikok, Niyazi Kaya, Şaban KayaKaraköy Şeyhler105 ada 28 parselTarla279,40 m² irtifak hakkı
42026/314Abdullah Demir, Abdullah Demir, Asiye Demir, Hayriye Demir, İsmail Demir, İsmet Demir, Müzeyyen Kaşukcu, Nizamettin Demir, Recep Demir, Sami Demir, Vasfiye YeşilsuKaraköy Şeyhler105 ada 83 parselTarla418,43 m² irtifak hakkı
52026/315Ali Işık, Ayşe Işık, Bahriye Işık, Cemile Batmaz, Gülizar Özdemir, Hakkı Işık, Hasan Işık, Ömer Işık, Şehriban ArslanKaraköy Şeyhler105 ada 80 parselTarla868,43 m² irtifak hakkı
62026/316Ali IşıkKaraköy Şeyhler105 ada 79 parselTarla874,64 m² irtifak hakkı
72026/317Adem Kahraman, Ayşe Kahraman, Bekir Kahraman, Davut Kahraman, Emine Şen, Fatma Kulaksız, Hasan Kahraman, Hayriye Kızılok, Hüseyin Kahraman, İsmail Kahraman, Kenan Kahraman, Metin Kızılok, Muhammet Kahraman, Şaziye Kahraman, Şenol Kahraman, Yaşar KahramanKayacılar162 ada 1 parselTarla2364,84 m² irtifak hakkı
82026/318Ali Soydan, Mehmet Ali Çalık, Nail Çalık, Özkan Çalık, Selma Sunuç, Tuncay Çalık, Tuncay Soydan, Zeynep ÇalıkKayacılar163 ada 5 parselTarla171,47 m² irtifak hakkı 11,26 m² direk yeri
92026/319Ekrem Karakaş, Emine Kadıncı, Erol Karakaş, Kenan Karakaş, Sultan KarakaşKayacılar163 ada 1 parselTarla1097,37 m² irtifak hakkı
102026/320Hasan Tiryaki, Raif TiryakiKayacılar163 ada 15 parselTarla842,39 m² irtifak hakkı 21,53 m² direk yeri
112026/321Ali Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemal Karga, Ercan Karga, Fati Arkan, Gülşen Yılmaz, Hacer Türedi, Hasan Yılmaz, Hasan Yılmaz, Kadir Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Nebiye Demir, Necip Yılmaz, Penpe Karga, Satılmış Yılmaz, Senem Çelik, Sultan Ören, Yaşariye YılmazKaraköy Şeyler105 ada 21 parselTarla705,91 m² irtifak hakkı
122026/322Adem Çetin, Alattin Bal, Ali Özçetin, Ali Tunç, Ayşe Bal, Ayşe Deli, Ayşe Özören, Ayşe Yolcu, Bahriye Uygun, Cemal Özçetin, Cemil Bilgin, Cemile Bakır, Cemile Kulak, Emine Aydın, Fadime Bakla, Fati Özçetin, Fatma Batmaz, Fatma Çetin, Gülten Batmaz, Hacer Özören, Hasan Soysal, Hatice Soysal, Havva Kalaycı, Hüseyin Soysal, Mehmet Bilgin, Mehmet Çetin, Mehmet Çoban, Mehmet Özçetin, Mehmet Soysal, Metin Bal, Metin Tunç, Necla Kılıç, Neriman Ekmel, Nermin Akarsu, Nevzat Çetin, Ömer Kalaycı, Ramazan Özçetin, Ramazan Tunç, Rasim Çetin, Rıza Soysal, Samet Özçetin, Satılmış Bilgin'a Vesayeten Hatice Bilgin, Sevgi Bulut, Sultan Batmaz, Şaban Özçetin, Şakir Kalaycı, Volkan Özçetin, Yaşar Kalaycı, Yusuf Özçetin, Zehra Doğan, Zülbüray ÖzçetiNDarıören210 ada 2 parselTarla877,86 m² irtifak hakkı
132026/323Ali Yol, Mehmet YolŞahin204 ada 41 parselTarla840,07 m² irtifak hakkı 34,81 m² direk yeri
142026/324Mehmet ÇelikkolKayacılar135 ada 16 parselTarla752,74 m² irtifak hakkı
152026/325İsmail KaşıkçıKayacılar135 ada 36 parselTarla123,07 m² irtifak hakkı
162026/326Bayram Kaşıkcı, Yaşar KaşıkcıKayacılar135 ada 28 parselBahçe812,35 m² irtifak hakkı 15,54 m² direk yeri
172026/327Ahmet AlkanKayacılar135 ada 29 parselİki Katlı Kagir Ev ve Bahçesi1570,45 m² irtifak hakkı
182026/328Mehmet KeskinKayacılar135 ada 31 parselİki Katlı Kagir Ev ve Bahçesi654,3 m² irtifak hakkı
192026/329Davut KeskinKayacılar149 ada 3 parselAhır ve Tarla1814,74 m² irtifak hakkı
202026/330Ali Alkan, Fatma Alkan, Mehmet Alkan, Melahat AlkanKayacılar136 ada 13 parsel3 Katlı Kagir, 2 katlı Kagir Ev ve Bahçesi607,8 m² irtifak hakkı
212026/331Aysun Bulut, Coşkun Keskin, Döndü Keskin, Kadriye Saat, Nurcan KahramanKayacılar147 ada 21 parselTarla232,29 m² irtifak hakkı
222026/332Ömer ÇetinKayacılar131 ada 6 parselTarla407,51 m² irtifak hakkı
232026/333Hasan KaşıkcıKayacılar131 ada 9 parselBahçe302,3 m² irtifak hakkı
242026/334Şaban KaşıkçıKayacılar131 ada 11 parselBahçe546,88 m² irtifak hakkı
252026/335İbrahim ÇetinKayacılar130 ada 10 parselTarla1149,7 m² irtifak hakkı
262026/336Mehmet Ekmek, Hüseyin Akgül, Mustafa Bal, Mustafa Anapalı, Muharrem Batmaz, Ali Batmaz, Recep Akgül, Sevim BatmazŞahin204 ada 47 parselTarla370,27 m² irtifak hakkı
272026/337Satı BatmazŞahin204 ada 50 parselTarla324,09 m² irtifak hakkı
282026/338Recep AkgülŞahin204 ada 61 parselTarla574,49 m² irtifak hakkı
292026/339Ali Batmaz, Recep Yaman, Ayşe Bilgin, Şaban Yılmaz, Hüseyin Yılmaz,mehmet Yaman, Ramazan Yaman, Celil Yaman, Hakibar Yılmaz, Hanım Karga, Bahriye Özkul, Fati Yarımay, Gülşen Özdemir, Şeniz Yıldız, Hülya Yılmaz, Kemal Yılmaz, Hakan Yılmaz, Emine AkgülŞahin205 ada 9 parselTarla614,2 m² irtifak hakkı
302026/340Satı Yıldız, Mehmet Yıldız, Mustafa Bal, Mehmet Batmaz, Cemile Deli, Fatma Batmaz, Behice KeleşŞahin183 ada 2 parselTarla731,7 m² irtifak hakkı
312026/341Fatma Yıldız, Şerafettin Yıldız, Gülüşen Kulak, Şahabettin Yıldız, Sultan YıldızŞahin185 ada 6 parselİki Katlı kargir ev ve bahçesi8,99 m² irtifak hakkı
322026/342Ayşe Bilgin, Şaban Yılmaz , Hüseyin Yılmaz , Mehmet Yaman , Ramazan Yaman , Celil Yaman , Hakibar Yılmaz, Hanım Karga , Bahriye Özkul , Fati Yarımay, Gülşen Özdemir , Şeniz Yıldız , Hülya Yılmaz, Kemal Yılmaz, Hakan Yılmaz , Emine AkgülŞahin185 ada 2 parselTarla529,44 m² irtifak hakkı
332026/343Ayşe Bilgin, Şaban Yılmaz , Hüseyin Yılmaz , Mehmet Yaman , Ramazan Yaman , Celil Yaman , Hakibar Yılmaz, Hanım Karga , Bahriye Özkul , Fati Yarımay, Gülşen Özdemir , Şeniz Yıldız , Hülya Yılmaz, Kemal Yılmaz, Hakan Yılmaz, Emine AkgülŞahin185 ada 5 parselTarla988,27 m² irtifak hakkı
342026/344Yüksel IşıkŞahin213 ada 10 parselTarla1410,98 m² irtifak hakkı
352026/345Ayşe Bayrak, Güllü BayrakŞahin213 ada 40 parselTarla1789,45 m² irtifak hakkı
362026/346Hüseyin YamanŞahin213 ada 14 parselTarla700,64 m² irtifak hakkı
372026/347Ahmet YamanŞahin213 ada 25 parselTarla703,71 m² irtifak hakkı
382026/348Recep YamanŞahin213 ada 26 parselTarla270,03 m² irtifak hakkı
392026/349Emine YeşilsuŞahin213 ada 42 parselTarla313,81 m² irtifak hakkı 24,21 m² direk yeri
402026/350Hasan YamanŞahin169 ada 2 parselTarla123,4 m² irtifak hakkı 1.75 m² direk yeri
412026/351Mehmet Yıldız, Coşkun Yıldız, Mehmet Yıldız, Ramazan Yıldız, Cemal Yıldız, Mehmet YıldızŞahin168 ada 12 parselTarla560,15 m² irtifak hakkı
422026/352Kamil Kara, İrfan Kara, Muhammet Kara, Hanife Aksu, Ramazan Kara, Maviye Kara, Fikret Kara, Necla DemirKayacılar110 ada 6 parselTarla551,41 m² irtifak hakkı
432026/353Kamil ÖztürkKayacılar109 ada 2 parselTarla1461,21 m² irtifak hakkı
442026/354Ahmet Öztürk, Fikret Öztürk, Necla Demir, Sultan Bıçak, Emine Kara, Ümmühan YılmazKayacılar123 ada 2 parselİki Katlı Kagir Ev Ve Samanlık Ve Bahçesi1970,17 m² irtifak hakkı
452026/355Hüseyin ÇetinKayacılar136 ada 5 parselİki Katlı Kagir Ev Ve Bahçesi833,3 m² irtifak hakkı
462026/356Mehmet Çoban, Ali Kara, Mehmet Soysal , Cemal Özçetin , Mehmet Bal , Alaatin Bal , Metin Bal , Hanım Bal , Mehmet Bal , Ayşe Bal , Ramazan Tunç , Metin Tunç, Ayşe Özören, Fatma Çetin, Ali Tunç , Sevgi Bulut, Gülten Batmaz , Cemile Kulak , Nermin Akarsu, Mehmet Bilgin, Cemil Bilgin , Satılmış Bilgin, Neriman Ekmel , Yaşar Kalaycı, Hacer Özören, Ömer Kalaycı, Şakir Kalaycı, Sultan Batmaz, Mehmet Özçetin, Fadime Bakla, Ramazan Özçetin , Ayşe Yolcu , Fatma Batmaz, Cemile Bakır, Emine Aydın , Zülbüray Özçetin, Hatice Soysal , Zehra Doğan, Havva Kalaycı, Rıza Soysal , Hasan Soysal, Hüseyin Soysal , Ayşe Deli , Necla Manav, Adem Çetin, Nevzat Çetin , Rasim Çetin , Mehmet Çetin, Bahriye Uygun, Zülbüray Özçetin , Volkan Özçetin , Yusuf Özçetin , Samet Özçetin , Ali Özçetin, Fati Özçetin, Şaban ÖzçetinDarıören210 ada 1 parselTarla52,03 m² irtifak hakkı
#İlangovtr Basın no ILN02509395