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T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

11-09-2026 00.00
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T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/383 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Ömer Faruk Özsaray ve Av. Sevda Demirtaş tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 28.08.2026

 

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

12026/383Ahmet AkbulutBalamba702 ada 156 parselTarla248,83 m² daimi irtifak
147,48 m² geçici irtifak
22026/384Ali Kaplan, Ali İhsan KaplanBalamba702 ada 360 parselTarla3,52 m² daimi irtifak
2,02 m² geçici irtifak
32026/385Nuri Nane, Penpe Aydın, Yalçın Nane, İsmail Nane, Meryem Nane, Celal Nane, Hayriye TopBalamba702 ada 387 parselTarla38,33 m² daimi irtifak
7,71m² geçici irtifak
42026/386Zeki Yurtbay, Olcay Yurtbay Gülten Yurtbay, Zeki İlter Yurtbay, Melis YurtbayBalamba702 ada 430 parselTarla41,43 m² mülkiyet
216,45 m² daimi irtifak
260,84 m² mülkiyet
52026/387Sebahat Sarı, Emire Türkay, Hatice Öztürk, Münevver Uzun, Nuray OrhanBalamba702 ada 451 parselTarla9,92 m² daimi irtifak
62026/388Hatice Nane, İsmail Nane, Hasan Nane, Sıtkı Nane, Minire Nane, Fatma Subaşı, Hatice Parıldar, Aytaç Nane, Mustafa Nane, Tuncay Kaşıkçı, Hanife Kulak, Pembe Başruh, Penbe Kaya, Emre Kaya, Elif KayaBalamba702 ada 525 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu294,78 m² mülkiyet
72026/389Elif Demirci, Neriman Çetin, Umut Özek, Tülay Gül, Gülay Özek Tamgül, Turgay Özek, Gülümser Karan, Nizamettin Karan, Soner Karan, Songül Karan, Cemalettin KaranBalamba702 ada 546 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu234,13 m² mülkiyet
82026/390Şaban AydınBalamba702 ada 551 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu16,34 m² mülkiyet
92026/391Şaban AydınBalamba702 ada 552 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu7,35 m² mülkiyet
102026/392Yılmaz AkesenBalamba702 ada 605 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu301,26 m² mülkiyet
112026/393Zeki Yurtbay, Olcay Yurtbay Gülten Yurtbay, Zeki İlter Yurtbay, Melis YurtbayBalamba986 ada 62parselTarla1.741,88 m² mülkiyet 128,83 m² daimi irtifak
21,10 m² geçici irtifak
122026/394Suna Pir, İhsan Aydın Bayrı, Emine Sevgi Şen, Mehmet Kerim Bayrı, Cemil Erim BayrıBalamba986 ada 102 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu51,89 m² mülkiyet
132026/395Necdet Kalafat, Vesile KalafatBalamba1344 ada 8 parselTarla42,11 m² daimi irtifak
11,11 m² geçici irtifak
142026/396Nejla Ok, Muhammet ÇevikBalamba1344 ada 13 parselTarla205,39 m² daimi irtifak
763,72 m² geçici irtifak
152026/397Raif Kalafat, Ahmet Pala, Niyazi Pala, Zühre YoğurtçuBalamba1344 ada 31 parselTarla332,13m² daimi irtifak 1.258,91 m² geçici irtifak
162026/398Rıfat Top, Emire Çakıllık, Penpe Top, Selvet KediBalamba1344 ada 36 parselTarla111,71 m² daimi irtifak
652,19m² geçici irtifak
172026/399Mürüvet Kocaman, Bahriye Kocaman, Nesrin Kocaman, Hatice Kocaman, Mehmet KalafatBalamba1344 ada 54 parselTarla38,50m² geçici irtifak
182026/400Sadettin ÖzyurtBalamba1344 ada 61 parselTarla47,90 m² mülkiyet
192026/401Hatice Ağdacı, Mehmet AğdacıBalamba1344 ada 64 parselTarla29,12 m² mülkiyet
202026/402Ülviye YangınBalamba1344 ada 159 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu4,85 m² mülkiyet
212026/403Rıfat Top, Emine Çakıllık, Penpe Top, Selvet KediBalamba1345 ada 14 parselTarla396,63m² mülkiyet
222026/404Ercan SevinçBalamba1345 ada 73 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu815,76 m² mülkiyet
232026/405Nisa Küçükoğlu, Dila Küçükoğlu, Filiz KüçükoğluBalamba1345 ada 79 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu660,93 m² mülkiyet
242026/406Raif KalafatBalamba1345 ada 90 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu196,68 m² mülkiyet
252026/407Gülfer AvcıBalamba702 ada 358 parselTarla67,27 m² daimi irtifak
202,54 m² geçici irtifak
262026/408Ayhan BayraktarBalamba702 ada 384 parselTarla15,99 m² daimi irtifak
272026/409Sedat ÇetinalpBalamba702 ada 397 parselTarla112,51 m² mülkiyet
61,34 m² daimi irtifak
159,56 m² geçici irtifak
282026/410İsmail Hakkı YavuzBalamba702 ada 458 parselTarla85,44 m² daimi irtifak 328,30 m² geçici irtifak
292026/411Necat KalafatBalamba702 ada 465 parselTarla15,20 m² daimi irtifak
302026/412Fatma ÇelebiBalamba702 ada 469 parselTarla55,57 m² daimi irtifak
39,82 m² geçici irtifak
322026/413Batuhan AvcıBalamba702 ada 556 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu306,80² mülkiyet
332026/414Muzaffer DemiralBalamba702 ada 582 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu67,30 m² mülkiyet
342026/415Ferruh Kalafat, Feridun KalafatBalamba702 ada 602 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu304.55 m² mülkiyet
352026/416İbrahim GülKantariler113 ada 43 parselTarla156,78 m² daimi irtifak
401,76m² geçici irtifak
362026/417Hasan AcarKantariler113 ada 53 parselTarla270,41 m² daimi irtifak
749,59m² geçici irtifak
372026/418Reşat Günay, Hatice Günay ,Rıfat Günay, Rafet Günay, Şengül UstaoğluKantariler113 ada 79 parselTarla9,19 m² daimi
57,06 m² geçici irtifak
382026/419Reşat Günay, Hatice Günay ,Rıfat Günay, Rafet Günay, Şengül UstaoğluKantariler113 ada 80 parselTarla40,39 m² daimi irtifak
392026/420Sabriye Köse, Aliye Yay, Ali Köse, Kübra YakınKantariler113 ada 92 parselTarla48,69 m² daimi irtifak
185,78 m² geçici irtifak
402026/421Kadir Çoban, Zerrin Dağlıoğlu, Zeynep Tatar, Raif ÇobanAkpınar116 ada 146 parselTarla260,19 m² mülkiyet
121,50 m² daimi irtifak
58,04 m² geçici irtifak
412026/422Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga OrtakçıAkpınar116 ada 279 parselKanal Ve İşletme Bakım Yolu403,73 m²mülkiyet
422026/423Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga OrtakçıAkpınar116 ada (eski 286 parsel) ifraz sonrası yeni 285, 286, 287 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu232,97 m² mülkiyet
432026/424Kadir Çoban, Zeynep Tatar, Zerrin Dağlıoğlu, Raif ÇobanAkpınar116 ada (eski 297 parsel) ifraz sonrası yeni 296, 297, 298 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu143,05 m² mülkiyet
442026/425Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga OrtakçıAkpınar116 ada (eski 300 parsel) ifraz sonrası yeni 299, 300, 301 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu152,46 m² mülkiyet
452026/426Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga OrtakçıAkpınar116 ada (eski 303 parsel) ifraz sonrası yeni 302, 303, 304 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu656,99 m² mülkiyet
462026/427İbrahim Gül, Sevim Gül, Nevzat GülÇamaltı112 ada 80 parselTarla256,76 m² daimi irtifak
726,88 m² geçici irtifak
472026/428Penpe SarısakalÇamaltı112 ada 81 parselTarla50,01 m² daimi irtifak
482026/429İbrahim Gül, Sevim Gül, Nevzat GülÇamaltı112 ada 89 parselTarla16,19m² daimi irtifak
6,78 m² geçici irtifak
492026/430Zeynep Yirmibeş, Bahri Yirmibeş, Fahri Yirmibeş, Ayşe UtgunÇamaltı112 ada 107 parselTarla9,32m² daimi irtifak
191,14m² geçici irtifak
502026/431Metin Küçük, Hayrettin KüçükÇamaltı112 ada 148 parselKanal Ve İşletme Bakım Yolu628,03 m² mülkiyet
512026/432Zeynep Yirmibeş, Bahri Yirmibeş, Fahri Yirmibeş, Ayşe Utgun, Eyüp Yirmibeş, Kadir YirmibeşÇamaltı112 ada eski 156 (yeni 156-157) parselKanal Ve İşletme Bakım Yolu162,65 m² mülkiyet
522026/433Zeynep Yirmibeş, Bahri Yirmibeş, Fahri Yirmibeş, Ayşe Utgun, Eyüp Yirmibeş, Kadir YirmibeşÇamaltı112 ada eski 158 (yeni 158-159) parselKanal ve İşletme Bakım Yolu166,75m² mülkiyet
532026/434Yaşar UsluÇamaltı114 ada 4 parselTarla207,38m² daimi irtifak
517,14m² geçici irtifak
542026/435(Baba adı Osman) Muzaffer UsluÇamaltı114 ada 5 parselTarla195,52 m² daimi irtifak
489,30 m² geçici irtifak
552026/436Zeki YurtbayKabagöz101 ada 6 parselTarla327,62 m² daimi irtifak
987,78 m² geçici irtifak
562026/437Zeki YurtbayKabagöz101 ada 7 parselTarla240,41m² daimi irtifak
595,95 m² geçici irtifak
572026/438Yaşar UsluÇamaltı114 ada 4 parselTarla207,38 m² daimi irtifak
517,14 m² geçici irtifak
582026/439Zeki YurtbayKabagöz101 ada 44 parselKanal Ve İşletme Bakım Yolu651,75 m² mülkiyet
592026/440Zeki YurtbayKabagöz101 ada 47 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu591,86 m² mülkiyet
602026/441(Baba adı Hüseyin) Hüseyin KöseKabagöz104 ada 13 parselTarla2,91m² daimi irtifak
#İlangovtr Basın no ILN02545504