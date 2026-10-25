T.C. BAŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ

55627337244 T.C. Kimlik Numaralı Van ili, Başkale ilçesi, Kocaköy Mah/köy, 24 cilt, 33 hane no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, Yakup ve Bedriye oğlu/kızı 13/09/1999 doğumlu, Murat ŞAKRAK hakkında bilgi ve görgüsü bulanan kimselerin son ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Başkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/85 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.