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T.C. BAŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ

26-10-2026 00.00
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T.C. BAŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

21/10/2026

DOSYA NO : 2026/85 Esas 

KONU : Gaiplik İlanı

 

İLAN METNİ

55627337244 T.C. Kimlik Numaralı Van ili, Başkale ilçesi, Kocaköy Mah/köy, 24 cilt, 33 hane no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, Yakup ve Bedriye oğlu/kızı 13/09/1999 doğumlu, Murat ŞAKRAK hakkında bilgi ve görgüsü bulanan kimselerin son ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Başkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/85 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02577587