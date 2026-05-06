T.C. BATMAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 12/03/2026 tarihli ilamı ile sanık Berzan ERRUMEYH hakkında TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca Düşmesine karar verilmiştir.

Dair verilen karar 99500628302 TC. Kimlik numaralı, Hamza ve Leyla oğlu, 04/01/1985 HASAKA doğumlu, Berzan ERRUMEYH'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.