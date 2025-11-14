T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 01/10/2024 tarih ve 2023/1157 E.-2024/1667 K. sayılı dosyası incelendiğinde, davanın kabulüne, Batman İli, Merkez İlçesi, Akça Köyü/Mah, Cilt No:21, Hane No:97, BSN:44 'de nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Saadet oğlu, 09/09/1975 doğumlu 24/07/2023 tarihinde vefat eden 58267551896 T.C. Nolu ÜMİT ADAK ile ilgili olarak;

Yukarıda ismi yazılı murisin hiçbir masa alacağını geçebilecek mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.