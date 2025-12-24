T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Muris FEVZİYE TAŞ - Batman ili, Kozluk ilçesi, Kavakdibi köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Sait ve Nazmiye kızı 05/05/1988 doğumlu 36689269650 TC kimlik numaralı

Yukarıda ismi yazılı murisin hiçbir mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.