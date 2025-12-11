T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Recep Yeşil ile davalı Akoba Köyü Tüzelkişiliği, Hazine arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (zilyetliğe ve imar ihyaya dayalı) davası nedeniyle;

Ekte krokisi gönderilen ve Fen bilirkişi raporuna göre; Kuzey Hududunda Batman-D.Bakır Karayolunun olduğu, taşınmazın Batı Hududunda kısmen soyadları ÖZALPLAR ve kısmen de Tacettin BİLGE'ye ait tescilsiz yerlerin olduğu, taşınmazın Doğu Hududunda Faysal BARAÇ'a tescilsiz yerin olduğu ve taşınmazın Güney hududunda ise Hıncıkan Köyüne ait 193 ada 17 nolu parselin olduğu taşınmazın TMK m. 713 ve ilgili diğer kanunlarda aranan koşulların oluştuğu bu sebeple tapuda davacı Recep Yeşil adına tescili talep edilmektedir. Bu taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanları duyuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/228 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi taktirde itiraz etmemiş sayılacakları ilan olunur.