T.C. BATMAN VALİLİĞİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1- İlimiz Merkez Bayraklı Köyü Selamet Mezrası sınırları dahilinde I (a) Grubu Kum-Çakıl Ocağı alanında bulunan doğal ve işlenmemiş malzemesi ihale edilecektir

2-187.674 ton I(a) Grubu Kum-Çakıl malzemesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satışa çıkarılacaktır.

3- İhale 24.12.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İşin muhammen bedeli KDV hariç 5.630.220,00-TL’dir.

5- Geçici teminatı muhammen bedeli 168.906,60-TL’dir.

6- Şartname bedeli 5.000,00-TL’dir

7 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a. Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin vekaletnamesi ile imza beyannamesi,

5- Her sayfası imzalanmiş olan Şartname (ekleri ile birlikte),

6- İhale dökümanının alındığına dair 5.000,00 TL'lik banka makbuzu istenecektir.

b.Tüzel Kişiler;

1- Şirketin kuruluş statüsünü gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya onaylı sureti,

2- Vergi Levhası

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter imza sirküleri,

4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin vekaletnamesi ile beyannamesi,

5-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Batman İl Özel İdaresine sunmaları gerekmektedir.

6-İhale dökümanının alındığına dair 5.000,00-TL'lik makbuzu istenecektir.

7-İhaleye katılacaklar, “Batman İl Özel İdaresi”ne ait GEÇİCİ TEMİNATI, TR07 0001 2009 6750 0007 0000 06 nolu emanet hesabına yatırdıklarına dair makbuz veya banka teminat mektubu ibraz etmeleri,

Bu işe ait Özel ve Genel Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek ŞARTNAME BEDELİNİ TR07 0001 2009 6750 0007 0000 06 Batman İl Özel İdaresi hesabına yatırdığına dair banka dekontunu ibraz ettikten sonra teslim edilecektir.

İhaleye katılacak gerçek kişilerle, tüzel kişilerin ve şirketlerin gerek kendilerinin gerekse hissedarların veya hissedarı bulundukları diğer şirketlerin İdaremizle kira borcu nedeniyle ihtilafa düşmüş olup, haklarında yasal işlem yapılmış olanlar, tahliye davası açılmış olanlar ile kiracılık ilişkisinden dolayı İdareye borçlu bulunanlardan, mevcut borçlarının tamamını ihale tarihinden önce her türlü masraf ve faizleri ile birlikte ödemedikçe bu ihaleye katılamazlar.

8-Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez,

9-Şartnamede ve ilan metninde istenilen belgeleri ihale saatinden önce ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

10-İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.