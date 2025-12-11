T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/184 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu, Bayburt İli Merkez İlçesi Şingah Mahallesi 48 ada 35 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan A Blok 1.Kat 6 bağımız bölüm numaralı taşınmazdır. Taşınmaz tapuda İki adet Beş katlı Betonarme Mesken ve Arsası olarak nitelendirilmektedir. Taşınmazın net inşaat alanı 132,16 m2?dir. Satışa konu taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İnşaat Sınıflandırma listesine göre III-Bsınıfındadır. Dış cephesi Mantolaması yapılmıştır. Daire içi zemini laminant parke kaplamadır. Duvarları saten alçı boyadır. Mutfak dolabı bulunmaktadır. Islak hacimler seramik kaplamadır. Daire bina içi doğal gaz ile ısınmaktadır. Bina asansörlüdür. Keşif tarihi itibariyle ikamet edilebilecek durumdadır. Bahse konu ev üçoda bir salondan oluşmaktadır. Bahse konu daireye giriş ana giriş kapısından asansör ve merdivenlerle olup 1.katta bulunmaktadır.Taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yerleşim ve nüfus yoğunluğunun orta yoğunlukta olduğu bölge içerisindedir. 48ada 35parsel üzerinde iki bloktan oluşan beşer katlı binalar bulunmaktadır.Toplam parsel alanı 1658.49 m² m2dir. taşınmaz Bayburt İli Merkez İlçesi ŞingahMahallesinin sınırları dâhilinde olup, belediye hizmetlerinden istifade eder. Su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım ve çöp problemi yoktur. Taşınmazın etrafında yapılar mevcut olup okul cami ve marketlere yürüme mesafesindedir.

Adresi: Merkez Şingah Mah. A Blk Kat 6 Bayburt Merkez / BAYBURT

Yüzölçümü: 1.658,49 m2

Arsa Payı: 130/2560

İmar Durumu: Taşınmaz Bayburt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından dava dosyasında bulunan İmar durumuna göre; taşınmaz Bayburt Belediyesi İmar Planı sınırları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 3.006.640,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 11:03

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 11:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.