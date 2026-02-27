T.C. BAYINDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; dava konusu İzmir ili Bayındır ilçesi Yakacık Köyü 381 parselde kayıtlı taşınmazın 09/05/1978 tarih 1065 yevmiye ile ilk tapulama yapılarak Osman kızı Akile ZANBAK adına tespit gördüğünü ve tapuya bu şekilde tescil edildiğini, davacı ile dava dışı Naciye DURGUN arasında dava konusu taşınmaza ilişkin Bayındır Noterliği'nin 10/04/1975 tarih 1437 yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapıldığını ve bu tarihten beri davacı tarafından nizasız ve fasılasız yaklaşık 45 yıl malik sıfatıyla kullanıldığını, satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/128 Esas sayılı dosyası ile Tapu İptali ve Tescil davası açıldığını, tapu malikinin tespit edilememesi ve Bayındır Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/560 Esas sayılı dosyasından veraset ilamı alınamaması nedeniyle davanın sonuçsuz kaldığını, bunun üzerine Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/170 Esas sayılı dosyasından nüfusa karşı kimlik ve nüfus kayıtlarının tespiti davası açıldığını, ancak tapu malikinin kimliği ve nüfus bilgilerine ulaşılamadığından tespit edilemediğini, davacının taşınmazı 45 yıldır aralıksız ve nizasız malik sıfatıyla kullandığını ve halen kullanmaya devam ettiğini belirterek dava konusu İzmir ili Bayındır ilçesi Yakacık köyü 381 parsel sayılı taşınmazın tapu malikinin kim olduğunun tespit edilememesi nedeni ile 20 yılı aşkın süredir nizasız fasılasız davacı tarafından malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespiti ile tapu kaydının iptali ve davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup iş bu davanın duruşmasının 04/06/2026 günü saat 10:10'de Bayındır Adliyesi 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Osman kızı Akile ZANBAK'a ilanen tebliğ olunur.