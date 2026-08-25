T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: SADETTİN ŞEN-TC.16594780044

BİLİNEN EN SON ADRESİ: CAMİCEDİT MAH. TRUVA CAD. NO:58 İÇ KAPI NO:3 Bayramiç/ÇANAKKALE

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2026 tarih ve 2020/286 Esas ve 2021/21 Karar sayılı ilamı ile Sadettin ŞEN'in terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/1 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.