T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: UĞUR SALİH UÇANOK -TC.47629323950

BİLİNEN EN SON ADRESİ: NO:78A İÇ KAPI NO:A MOLLAHASANLAR Bayramiç/ÇANAKKALE

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2026 tarih ve 2019/24 Esas ve 2019/125 Karar sayılı ilamı ile Uğur Salih UÇANOK'un terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/2 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.