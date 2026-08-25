T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: Rıza AKCA -TC. 21418313148

BİLİNEN EN SON ADRESİ: TEPECİK MAH. DEĞİRMEN SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2026 tarih ve 2022/922 Esas ve 2022/951 Karar sayılı ilamı ile Rıza AKCA'nın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/4 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.