T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
20/08/2026
Sayı: 2026/4 Tereke Satış
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: Rıza AKCA -TC. 21418313148
BİLİNEN EN SON ADRESİ: TEPECİK MAH. DEĞİRMEN SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ
Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2026 tarih ve 2022/922 Esas ve 2022/951 Karar sayılı ilamı ile Rıza AKCA'nın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/4 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.
Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.