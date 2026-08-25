T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: Yurdakul KİRACI -TC. 27679353800

BİLİNEN EN SON ADRESİ: ZEYTİNLİ KÜME EVLERİ NO:3A ZEYTİNLİ ÇANAKKALE BAYRAMİÇ

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/09/2025 tarih ve 2022/601 Esas ve 2022/667 Karar sayılı ilamı ile Yurdakul KİRACI'nın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/6 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.