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T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

26-08-2026 00.00
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T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

20/08/2026

Sayı: 2026/6 Tereke Satış 

 

TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: Yurdakul KİRACI -TC. 27679353800

BİLİNEN EN SON ADRESİ: ZEYTİNLİ KÜME EVLERİ NO:3A ZEYTİNLİ ÇANAKKALE BAYRAMİÇ

 

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/09/2025 tarih ve 2022/601 Esas ve 2022/667 Karar sayılı ilamı ile Yurdakul KİRACI'nın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/6 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

 

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02535713